Su La7 Mentana si sfoga in diretta con Lilli Gruber

Mentana si sfoga in diretta: “Se ancora silenzio da La7 dopo le offese di Gruber, trarrò le conseguenze”. I vertici di La7 non hanno preso le distanze dal “giudizio sprezzante” della collega

“Lilli Gruber – non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi – ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei miei confronti. Io in 14 anni non ho mai offeso nessuno“. Enrico Mentana, durante il Tg in diretta su La7 ritorna sulla questione dopo lo sfogo di Lilly Gruber in apertura del programma ‘Otto e mezzo’, andato in onda ieri sera con oltre venti minuti di ritardo per il prolungamento del tg condotto dal giornalista.

Mentana aveva già risposto sui social, lamentandosi anche del silenzio dei vertici di La7, che non hanno preso le distanze dal “giudizio sprezzante” della collega e lo ribadisce anche questa sera: “Non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Per questo gradirei reciprocità questo riguardo. E gradirei direi che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse nemmeno mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, sennò ne trarrò le dirette conseguenze. Buona serata”.

