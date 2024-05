Scommesse Eurovision Song Contest 2024: Baby Lasagna è il grande favorito

Eurovision Song Contest 2024: in quota scatto Croazia con Baby Lasagna per la vittoria, Angelina Mango resiste sul podio

Dopo la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest andata in scena martedì 7 maggio – che ha visto qualificarsi 10 nazioni alla finalissima in programma sabato – è scatto in avanti della Croazia, già in prima fila alla vigilia, che ha lasciato il segno tra i bookmaker dopo il primo atto della kermesse canora.

Il successo di Baby Lasagna e la sua “Rim Tim Tagi Dim” scende a 2 su William Hill e 2,20 su Planetwin365, in vantaggio su Svizzera, in gara con Nemo e la canzone “The Code”, e Italia, sempre in alto con “La Noia” di Angelina Mango, visti vincenti entrambi a 4,50 volte la posta dagli esperti Snai. Resiste l’Ucraina, altra nazione reduce dal passaggio del turno nella semifinale, a 8 mentre dopo la prima esibizione avanza l’Irlanda, ora proposta a 11 volte la posta.