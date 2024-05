Previsioni meteo 8 maggio 2024: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 maggio 2024: la perturbazione si sposta verso il meridione ma piogge sparse anche al Centro-Nord

Condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità sull’Italia a causa del passaggio di una perturbazione che già ieri ha portato piogge e temporali al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi lo scivolamento del nucleo instabile verso Sud porterà precipitazioni sulle aree meridionali peninsulari del Paese e sulla Sicilia. Piogge a carattere sparso bagneranno anche le regioni del Nord e parte di quelle centrali. Parziale instabilità anche nei prossimi giorni seguenti: i modelli meteo mostrano un miglioramento su gran parte dell’Italia, con residua instabilità solo al Sud. Le temperature si manterranno su valori in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Alpi occidentali, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni diffuse generalmente di debole o moderata intensità. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto sui settori adriatici. Temperature minime in calo e massime senza variazioni. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania, Molise e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .