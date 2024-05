Parla l’avvocato di Toti: “Ha sempre perseguito solo gli interessi pubblici”

“Toti ha sempre perseguito solo gli interessi pubblici. Spiegheremo tutto”, dice l’avvocato Stefano Savi che ha incontrato il suo assistito agli arresti domiciliariù

Lo ha incontrato a casa sua, nella residenza di Ameglia, dove da ieri Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. E ai giornalisti l’avvocato Stefano Savi, che lo assiste, dice che i fatti possono avere una spiegazione e un’interpretazione “differente”, che nel comportamento del governatore potrebbero esserci state “azioni equivocabili”. Ma “mai illeciti”. E che Toti ha sempre perseguito esclusivamente gli “interessi pubblici”, mai i propri “privati”. L’interrogatorio di garanzia post arresto si terrà venerdì.

LE PAROLE DELL’AVVOCATO

La “tutela degli interessi pubblici, del territorio, e non privati” è il faro che ha sempre guidato l’operato del governatore Giovanni Toti. Tuttavia, questi obiettivi, “sono stati perseguiti anche attraverso forme che hanno potuto indurre a equivoci, ma che, in realtà, non hanno mai sconfinato in nulla di illecito”. A dirlo è l’avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un video diffuso dallo staff del governatore, che da ieri è agli arresti domiciliari.

Savi ha incontrato oggi Toti, nella sua residenza di Ameglia. “Un incontro di lavoro- spiega- il presidente è ben determinato a esaminare e approfondire gli atti per presentare una difesa che spieghi come tutto quello che è contenuto negli atti e i fatti richiamati siano da interpretare differentemente, alla luce della politica che ha sempre seguito, lui e la Regione, di tutela esclusivamente degli interessi pubblici, del territorio, e non privati”. Il legale, infine, conferma l’interrogatorio di garanzia fissato dal gip per venerdì 10 alle 14, in Tribunale a Genova. “Nel frattempo stiamo esaminando tutti i dati processuali”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).