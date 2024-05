Paola Massoni in libreria con “Sinfonia di un bosco in rivolta”

“Sinfonia di un bosco in rivolta” di Paola Massoni è un’opera dalle diverse anime: è una fiaba allegorica ma è anche un romanzo di formazione dalle sfumature distopiche

Paola Massoni presenta la sua fiaba contemporanea “Sinfonia di un bosco in rivolta”, in cui si omaggiano la natura, la musica e il legame dell’essere umano con la madre Terra, trasmettendo importanti messaggi ecologisti e sociali.

SINOSSI DELL’OPERA. Nel bosco della Cornacchiaia, la giovane arpista Yuma e il nonno falegname Albertino lottano per proteggere il bosco dalle grinfie dei potenti. Grazie al suono dell’arpa magica costruita da Albertino, entrano in comunicazione con le creature che vi abitano, scoprendo sorprendenti connessioni tra universo, esseri umani e natura.

“Sinfonia di un bosco in rivolta” è un’opera dalle diverse anime: è una fiaba allegorica ma è anche un romanzo di formazione dalle sfumature distopiche, in cui trovano spazio la riflessione storica e filosofica e i riferimenti alla mitologia. È inoltre una vicenda profondamente legata alla nostra attualità: un racconto di denuncia, in cui vengono affrontati temi importanti come la tutela ambientale, la libertà di pensiero e i diritti civili. La musica diviene il nucleo pulsante della narrazione: l’autrice, che è anche concertista e compositrice, presenta una storia di grande impatto emotivo che parla di coraggio, di resistenza e di liberazione, e in cui la musica diviene il ponte attraverso il quale il mondo umano e gli spiriti del bosco comunicano e si comprendono. Paola Massoni racconta una delicata storia ecologista; un inno al rispetto e all’uguaglianza, in cui l’autrice si interroga sulla difficile realtà odierna – dove gli esseri umani sono meno liberi di quello che credono – e in cui ci invita a riflettere sulle nostre azioni, ricordandoci che non è mai troppo tardi per combattere per il bene di tutte le creature: umane, animali e vegetali.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Paola Massoni è ambasciatrice del Comune di Capannori, dove risiede, per aver portato nel mondo la sua creatività, ed è un’artista poliedrica: soprano di talento, scrittrice apprezzata, compositrice ispirata e un’appassionata insegnante di Storia e Letteratura italiana, Canto e Pianoforte. Ricopre inoltre il ruolo di Direttore artistico presso Kalliope, Accademia della Voce Artistica. Il palcoscenico è la sua casa, dove si esibisce in opere, concerti e spettacoli musicali di risonanza, partecipando a festival prestigiosi e apparizioni in trasmissioni televisive, Rai inclusa. Oltre a ricevere numerosi riconoscimenti letterari per i suoi testi di spettacoli teatrali, poesie e racconti, presenti in varie antologie, ha anche pubblicato diversi lavori, tra i quali “I Misteriosi Mondi di Mèlia” (Ibiskos-Ulivieri, 2018) e gli album musicali “Songs for Christmas”, “Belcanto” e “Alkemèlia” (RadiciMusic Records). Il suo libro “Giacomo Puccini Nato per il Teatro” (ETS Edizioni) ha ricevuto una menzione al “Premio Mario Luzi”; finalista al Premio Assosinderesi, è stato candidato al “Premio Viareggio”, ha vinto il Premio Giuria al “Lord Byron” ed è stato presentato al Museo Teatrale alla Scala di Milano. Per la fiaba “Sinfonia di un bosco in rivolta” (Transeuropa Edizioni, 2023), per la quale ha composto anche l’omonimo poema sinfonico, è stata premiata al Concorso Internazionale “Ascoltando i silenzi del mare”.