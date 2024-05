L’horror “Pensive” stasera su Rai 4: la trama del film

Prima serata da brividi stasera su Rai 4 con l’horror “Pensive” in onda per il ciclo Dark Thriller: la trama del film

Prosegue il ciclo Dark Thriller mercoledì 8 maggio e questa settimana alle 21.20 va in onda in prima visione assoluta su Rai 4 il film “Pensive” (2022). Un gruppo di amici neodiplomati si riunisce in un cottage in montagna per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Tra di loro c’è il timido Marius, che ha accettato l’invito per far colpo su una ragazza di cui è segretamente innamorato. Alcuni membri del gruppo trovano e vandalizzano delle inquietanti statue di legno ispirate al folklore locale e che si dice siano state costruite da un uomo che aveva perso la sua famiglia in un incendio.

Quando scendono le tenebre, lo sfregio scatena la furia di un misterioso individuo mascherato, che comincia a sterminare tutti i presenti. Collegandosi alla struttura narrativa del genere slasher, l’esordiente regista Jonas Trukanas costruisce un inquietante “coming of age” aprendo un’imprevedibile finestra sull’horror per la cinematografia lituana. Presentato al 40° Torino Film Festival per la sezione “Crazies” dedicata al cinema di genere.