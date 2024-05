La pupa e il secchione: stasera su Italia 1 la semifinale: le anticipazioni

Torna con la semifinale La Pupa e il Secchione: in prima serata su Italia 1 si decreteranno le quattro coppie della finale, in onda il 10 maggio

Stasera in prima serata su Italia 1, appuntamento con la semifinale de ‘La pupa e il secchione’, il reality comedy prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Enrico Papi. In giuria, Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Il programma mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

LA PUPA E IL SECCHIONE, LE ANTICIPAZIONI

Arrivati alla semifinale, sale la tensione tra le coppie: la competizione si fa sentire sempre più forte e i ragazzi iniziano a mettere in campo tutte le strategie possibili per cercare di indebolire gli avversari, conquistare un posto in finale e, magari, la vittoria.

Diventano ancora più importanti, quindi, la classifica e le prove, tra cui, oltre all’immancabile Prova Fitness e allo Zucca Quiz, ci saranno una prova di nuoto sincronizzato e, per i secchioni, una prova in esterna sui go-kart e una prova di seduzione con Paola Barale che testerà le loro capacità.

A fine puntata, dopo i giochi eliminatori della Sfida del muro e del Gioco delle Affinità, ci sarà l’eliminazione della quinta coppia e si decreteranno così le quattro coppie che arriveranno all’ultimo appuntamento.

LA PUPA E IL SECCHIONE, LA FINALE

La finale de 'La pupa e il secchione andrà in onda venerdì 10 maggio.