Knfuze torna con “Wasted!” e racconta il dramma amoroso di un ventenne

“Wasted!”, il nuovo singolo dell’artista romano classe 2000 Knfuzed, è disponibile su tutte le piattaforme digitali

“Wasted!”, il nuovo singolo dell’artista romano classe 2000 Knfuzed, è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/wasted-7) da oggi per Cramps Music con distribuzione Believe.

“Wasted!” è il racconto senza filtri di un dramma amoroso vissuto da un ventenne e così lo racconta Knfuzed: “È un brano che si può definire ‘neo-romantico’ in cui descrivo, in modo crudo, il dolore del fallimento amoroso e l’oppressione devastante di chi si trova stretto nella morsa del rifiuto. Da qui nasce un testo a tratti esplicito che si evolve su una base up-tempo che è un concentrato sonoro dal sapore anni 80 in cui si possono individuare anche tracce di una delle mie grandi passioni musicali, il post-punk…“.

Knfuzed, nome d’arte di Leonardo Brufola, nasce a Roma nel 2000 e si approccia al mondo della musica come produttore musicale già all’età di 13 anni. I suoi primi passi ufficiali nel mondo discografico avvengono quando firma varie produzioni dell’album “THB” (2020) del duo musicale Thelonious B. Dopo questa e altre collaborazioni con artisti della scena trap, Knfuzed decide di intraprendere la sua carriera da autore solista e forma il suo stile sulla passione per le sonorità post punk / new wave e alternative rock declinate in chiave contemporanea, come ben dimostrano i due singoli precedenti a “Wasted!” usciti alla fine del 2023, “Come mai” e “Luna storta”.