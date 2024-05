Il film “Wasabi” con Jean Reno stasera su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie, mercoledì 8 maggio alle 21.10 va in onda “Wasabi”, con protagonista Jean Reno: la trama del film

Jean Reno nei panni di un poliziotto in Giappone con una figlia da salvare. Su Rai Movie, mercoledì 8 maggio alle 21.10 va in onda “Wasabi”. Il commissario Hubert Fiorentini è un ex agente segreto dai metodi piuttosto brutali e con un rimpianto: vent’anni prima è stato abbandonato da una donna giapponese, il suo unico grande amore.

Quando Miko muore Fiorentini scopre di esserne diventato l’unico erede: dovrà recarsi a Tokyo per la lettura del testamento. Una volta da quelle parti scopre di avere una figlia e che il patrimonio ereditato è piuttosto cospicuo. Il gruzzolo è nel mirino della mafia giapponese che sequestra la ragazzina.

Grave errore: non sanno di cosa sia capace Fiorentini. Divertente e movimentata pellicola d’azione, “Wasabi” trasferisce in oriente le dinamiche e le qualità di duro che Jean Reno aveva dimostrato già in “Léon”. E Luc Besson produttore garantisce per la confezione del tutto.

Wasabi (Francia/Giappone, 2001) di Gérard Krawczyk, con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet.