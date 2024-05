“Error 404” è la nuova canzone di Malpela

Fuori per NHK (il ramo distributivo di talentoliquido, in collaborazione con Altafonte) “Error 404″, scritta e composta da Malpela in collaborazione con rebtheprod

Esce per NHK (il ramo distributivo di talentoliquido, in collaborazione con Altafonte) “Error 404″, scritta e composta da Malpela in collaborazione con rebtheprod e prodotta da questo’ultima. Un brano “cinematografico” che racconta una storia d’amore che dura giusto il tempo di una pellicola. Sguardi e gesti rubati al tempo prima che arrivi alba e che la sveglia suoni. Parte il film e lei prepara, per chiunque abbia schiacciato il tasto play, il suo migliore cocktail dance, rose color arcobaleno e popcorn dal gusto piccante. È un inno a vivere l’amore sotto qualsiasi forma, liberi da ogni etichetta… che duri il tempo di una notte, che sia in due, che sia in tre, in quattro, che sia per sempre. L’importante è che sia vero.

Scopri il brano: https://links.altafonte.com/mjjvkmo