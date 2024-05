Enorme incendio alla Alpitronic di Bolzano: timori per la nube tossica

Incendio nella fabbrica Alpitronic di Bolzano, il Comune ai cittadini: “Chiudete le finestre”. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Agenzia dell’Ambiente

Incendio questa mattina nella fabbrica Alpitronic di Bolzano, l’azienda leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche. Le immagini che circolano in rete mostrano un’enorme colonna di fumo e fiamme altissime che si levano dallo stabilimento sito in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato intorno alle 9 del mattino in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione, poi si è velocemente allargato.. Al momento non risultano feriti o vittime. Lo spazio aereo sulla città è stato chiuso. Sul posto i vigili del fuoco.

IL COMUNE: “CHIUDEE LE FINESTRE”

Per motivi di sicurezza è stata evacuata una scuola nella zona. “La situazione è sotto controllo e l’unica precauzione da adottare è di tenere chiuse nelle vicinanze porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione – si legge in una nota del Comune di Bolzano – . Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Agenzia dell’Ambiente. Seguiranno aggiornamenti. A causa dell’incendio, ai Piani si è alzata una grossa nube di fumo, ben visibile sopra la città”.