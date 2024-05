E-commerce: BRT lancia la piattaforma digitale Singular

BRT lancia Singular, vetrina globale per le eccellenze del made in Italy: la piattaforma digitale sarà presentata in anteprima a Netcomm 2024

Una vetrina per esporre e promuovere i propri prodotti e beneficiare di una promozione ad hoc verso gli oltre 1,3mln di utenti dell’applicazione myBRT per la gestione delle spedizioni. Si tratta di Singular, la piattaforma riservata ai clienti di BRT, presentata in anteprima al Netcomm Forum, evento di riferimento per il commercio digitale.

Singular è una piattaforma multi-brand, rivolta in particolare alle piccole e medie imprese che offrono prodotti tipici che rispecchiano l’eccellenza italiana. Prodotti unici, “singolari”. Per la scelta delle imprese che avranno accesso a Singular, oltre all’avere a disposizione un sistema di e-commerce, sarà determinante anche il loro impegno nel tessuto economico locale e per il consumo consapevole. I settori di maggiore interesse per BRT sono quelli dell’alta moda, del food e dei prodotti artigianali e di design per l’abitazione.

Singular non è un sistema di e-commerce, ma una grande vetrina in grado di far conoscere e differenziare prodotti di alta qualità in un contesto di mercato molto complesso, compatibile con i principali CMS delle piattaforme di commercio elettronico. L’acquisto vero e proprio si concluderà sulla piattaforma di e-commerce dell’impresa produttrice.

La piattaforma offrirà all’utente una selezione di prodotti unici e un’esperienza di navigazione ispirata a quella proposta dai social network. I social sono strumenti molto utilizzati come fonte di ispirazione per lo shopping: il 70% degli utilizzatori dei social, cerca nelle piattaforme anche ispirazione per gli acquisti e il 48% degli e-shoppers non occasionali fa acquisti direttamente dalle piattaforme social (Fonte: Geopost – e-shopper barometer 2023).

Al momento sulla piattaforma sono disponibili oltre 3.300 prodotti di undici merchant; altri tre saranno su Singular, con le loro proposte, nei prossimi giorni.

“Singular, ma anche gli altri servizi che porteremo a Netcomm, sono la rappresentazione di quello che BRT è oggi: un partner e consulente della logistica e trasporto che offre una suite di soluzioni che accompagnano e supportano le imprese nello sviluppo del loro business – commenta Stefania Pezzetti, Ceo di BRT – Puntiamo sull’innovazione, sulla valorizzazione dell’eccellenza italiana nei mercati internazionali. Grazie alle nostre soluzioni, siamo in grado di aggiungere valore al business delle imprese. Per quanto riguarda il commercio digitale, siamo sempre più un riferimento per la gestione dell’intera ultima fase della shopping experience dei consumatori, che va dal carello alla consegna“.

Netcomm 2024 sarà l’occasione per BRT di valorizzare la propria suite di servizi dedicati all’e-commerce, per e-shopper e imprese. Tra questi c’è la Digital Parcel Label: l’etichetta digitale, che consente di spedire senza la necessità di stampare l’etichetta. Il servizio, attivato in via sperimentale lo scorso autunno, è ora disponibile per tutti i clienti di BRT. Le piattaforme di vendita online o piccoli e grandi e-shop, potranno offrire una modalità di spedizione smart e flessibile ai propri clienti. Il privato che dovrà spedire o rendere un prodotto riceverà un’etichetta digitale in formato QR Code. Basterà questa per effettuare l’operazione in uno degli oltre 8.700 BRT-fermopoint presenti in tutta Italia. La soluzione della Digital Parcel Label è rivolta in particolar modo alle aziende B2C che offrono il servizio di reso e alle piattaforme C2C. BRT sta continuando a sviluppare servizi per l’accesso delle piccole e medie imprese ai mercati digitali. Tra questi c’è Plug & Ship, un plug-in attraverso cui le imprese potranno integrare i sistemi di BRT con 80 marketplace e CMS.

La crescita del mercato digitale è dovuta anche ai sempre più frequenti acquisti transfrontalieri. L’e-commerce è una grande opportunità di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese con produzioni d’eccellenza. A loro BRT può offrire un servizio di spedizioni globale grazie alla rete del gruppo Geopost, leader europeo nelle consegne e operante in 200 paesi del mondo. Le soluzioni di BRT sono pensate per ogni tipologia di business e per ogni settore merceologico, con autonomia del venditore e flessibilità nelle opzioni di consegna per l’acquirente. A disposizione per il ritiro delle merci c’è anche la vasta rete Out of Home di Geopost, con oltre 100 mila punti di ritiro in Europa: un traguardo che il gruppo ha voluto celebrare proprio in Italia, in occasione del raggiungimento del pick-up point numero 100 mila. BRT e Geopost stanno continuando a investire sull’Out of Home perchè la consegna fuori casa è sempre più richiesta dai consumatori, per ragioni di flessibilità e convenienza.

I servizi di spedizione e trasporto internazionale di BRT saranno al centro della campagna “Ogni meta è vicina”, attiva da alcuni giorni: sono previste attività di comunicazione nelle 13 stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni, retargeting digital sui frequentatori delle stazioni, maxi-poster realizzato con materiale riciclabile a Milano e una campagna web e social. La campagna durerà 30 giorni e sarà replicata a settembre 2024.

BRT: scheda aziendale

BRT, principale operatore del trasporto espresso in Italia, conta una presenza capillare sul territorio italiano: oltre 200 filiali, 35 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, 8.700 punti di ritiro e spedizione BRT-fermopoint.

Nel 2017 è entrata a far parte di Geopost, una realtà leader mondiale nel trasporto, in grado di fornire a clienti e destinatari un servizio flessibile e su misura grazie alla combinazione di tecnologia, innovazione e conoscenza dei mercati locali. Oggi BRT è l’unico operatore italiano del settore in grado di trasportare qualsiasi tipo di prodotto, di qualsiasi peso e volume, in qualsiasi parte d’Italia, d’Europa e oltre i confini europei. Dal comune più piccolo alla grande città, con un servizio personalizzato su tutti i maggiori segmenti di business.