Dalla Fondazione italiana continenza un video decalogo per sensibilizzare sull’incontinenza

In dieci brevi video informativi esperti della Fondazione italiana continenza parlano a tutto tondo di incontinenza e forniscono consigli utili per gestire e curare al meglio un disturbo

Dalla sua costituzione, l’obiettivo della Fondazione italiana continenza (FIC) è sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica sul tema dell’incontinenza, promuovendo un’informazione corretta e puntuale per contrastare i pregiudizi legati a una problematica diffusa, che colpisce milioni di persone, e fornire gli strumenti per comprendere appieno questa condizione e alleviare l’impatto psicologico ed emotivo che ha su pazienti e caregiver.

Va in questa direzione l’idea di realizzare un decalogo sull’incontinenza per trattare la tematica a 360° e dare consigli utili per una sua corretta gestione e cura, fornendo informazioni precise e dettagliate e scardinando tabù che ancora sussistono e che spesso aumentano il senso di vergogna e rassegnazione dei pazienti.

Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione con l’agenzia Kondoo, è composto da 10 brevi video informativi, in cui urologi, ginecologi, fisiatri, fisioterapisti e infermieri della FIC affrontano in maniera chiara ed efficace il tema dell’incontinenza da tutti i punti di vista: da quella femminile e maschile a quella pediatrica e dell’anziano fino alla vescica neurologica.

Si tratta di 10 importanti messaggi, a cui seguirà la realizzazione di altri 5 video che tratteranno la tematica in maniera ancora più approfondita.

“Lo scopo dei nostri video è primariamente quello di far sentire le persone meno sole di fronte a questa problematica, far conoscere le varie possibili strade da intraprendere per gestirla e sconfiggere il tabù per il quale l’incontinenza è una patologia da sopportare”, dichiara Stefania Chierchia, segretario della Fondazione italiana continenza e coordinatrice del progetto. “Noi della FIC crediamo fortemente che l’incontinenza si possa curare e, nei casi in cui ciò non fosse possibile, ci sono molti modi per migliorare la qualità di vita del paziente”.

“Questa serie di micro video e, a seguire, video monotematici, sulle diverse popolazioni a rischio di incontinenza e di disturbi delle funzioni pelvi perineali hanno la finalità di attirare l’attenzione dei cittadini e delle Istituzioni sulle problematiche dell’incontinenza urinaria, fornendo una corretta informazione su prevenzione, gestione iniziale e possibilità terapeutiche. Obiettivo: trasformare il tabù ‘incontinenza’ nella risoluzione del problema”, conclude Giulio Del Popolo, Presidente della Fondazione italiana continenza.

È possibile visionare i primi 10 video sui seguenti canali della Fondazione italiana continenza: