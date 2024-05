Come sono nati i casinò online? Storia di un trend che non passa mai di moda

La domanda che attira di più la curiosità dei giocatori ma anche degli appassionati di storia è: come sono nati i casino online ? Oggi, questa tipologia di piattaforme rappresenta un trend in costante ascesa e negli ultimi decenni ha contribuito anche all’evoluzione tecnologica ben prima della nascita di internet, rendendo i giochi di carte, le slot e le roulette online conosciute in tutto il mondo.

Ecco alcune riflessioni, dati e curiosità storiche che spiegano anche perché i casinò virtuali restano un trend evergreen sempre all’avanguardia.

Storia ludica prima della nascita dei casinò tradizionali

Tra i reperti archeologici più antichi ci sono piastrelle che venivano utilizzate come carte da gioco, dadi costruiti con ossa di animali e sono sempre di più i reperti dell’Antica Roma che testimoniano il gioco come attività tradizionale, tanto da avere anche una versione romana dei dadi truccati.

Se il periodo medievale costituì un’epoca in cui il gioco venne demonizzato e proibito, già in quell’epoca le bische clandestine mostravano astuti stratagemmi per nascondere le prove, con tavoli speciali e anche stanze segrete dove i giocatori di riunivano.

La tecnologia sarebbe già arrivata quando a Venezia venne inaugurato il primo casinò nel 1638, ovviamente non parliamo della tecnologia informatica contemporanea ma dei giochi che già possedevano marchingegni meccanici che erano avanti coi tempi in quel periodo.

La nascita dei casinò e il trend in costante evoluzione

Quando nacquero i casinò tradizionali tra il XVII e il XX secolo la tecnologia divenne un elemento importante. Se pensiamo alla creazione della roulette nel XVII a quel tempo appariva come un vero prodigio tecnologico, non a caso fu demonizzata per diversi anni e considerata come il gioco del diavolo.

Anche le slot machine nate tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo hanno rappresentato una rivoluzione tecnologica non indifferente, avanguardia che non si è mai fermata. Prima le macchinette analogiche si sono prese la loro fetta di successo nei casinò, poi i videopoker e slot digitali nei cabinati hanno conquistato le sale giochi restando sempre al top nella classifica di gradimento dei giocatori.

Casinò online e innovazione digitale

I primi passi verso la digitalizzazione dei casinò vennero fatti a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando (come appena accennato) i video poker e le slot machine entrarono nei cabinati ampliando le categorie tematiche.

L’innovazione digitale di Internet conduce a una nuova nascita, probabilmente una rinascita, quando negli anni Novanta la Microgaming mette in rete la prima piattaforma multimediale di casinò online. Poco prima del nuovo millennio Antigua e Barbuda (un piccolo stato caraibico) mette nero su bianco i regolamenti per la licenza dei casinò digitali e la storia del gioco cambia per sempre.

I casinò online non passano mai di moda perché attraversano tutta la loro storia

La storia ludica cambia per sempre ma rimane la stessa con i casinò online, perché uno dei motivi del successo di questo trend è rappresentato dalle grafiche dei giochi ispirate alla sua storia, che ha attraversato l’antica Cina più di 5000 anni fa, l’Egitto 3000 anni fa, Roma circa 2000 anni fa e poi Venezia, Montecarlo, Sanremo e Las Vegas.

Non solo temi grafici storici ma le slot online presentano anche categorie dedicate al cinema e alle serie tv, al calcio e al basket, alle storie fantasy e horror, tanto per citare le sezioni più cliccate.

I casinò online sono nati con lo scopo di raccontare la storia del gioco ma anche di fornire un’alternativa digitale per tutti, una dimensione perfetta dove la tecnologia mette insieme passato, presente e futuro a portata di clic.