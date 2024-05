Asher Kuno & Non Dire Chaz online con “Sapori forti”

Asher Kuno & Non Dire Chaz tornano sulla scena discografica: “Sapori forti” è il nuovo album dei due artisti

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/sapori-forti) per VibraRecords “Sapori forti” il nuovo album di Asher Kuno e Non Dire Chaz. Il rapper di Peschiera Borromeo (MI), già membro del collettivo Spregiudicati, dopo una pausa di qualche anno ritorna sulla scena con questo lavoro realizzato insieme al produttore musicale veronese Non Dire Chaz. Composto da 13 brani, “Sapori forti” è un album 100% rap, con il classico ritmo “boom bap”, gli scratch e un flow solido pieno di rime.

Asher Kuno e Non Dire Chaz, entrambi classe 1983, avevano già collaborato in una traccia del mixtape “HallWeedWood vol. 2” (2012) e in alcuni brani di due rapper amici di entrambi, Capstan e Zampa. Ma prima di tutto a legarli, da anni, c’è una forte amicizia. I due, infatti, condividono varie passioni, a partire da quella per il rap fino ad arrivare a quella per il calcio. L’intento di fare un disco insieme è nato, infatti, mentre stavano insieme allo stadio per assistere a una partita dell’Inter – squadra di cui sono molto tifosi. Entrambi stavano vivendo una lunga pausa artistica ma, dopo un goal dell’Inter, Non Dire Chaz ha chiesto ad Asher Kuno “ma che ne dici di fare un paio di pezzi insieme?”. Da qui i due hanno cominciato a lavorare su vari brani e “Sapori Forti”, risultato di 8 mesi di lavoro, ha una copertina in cui, non a caso, spicca lo Stadio Meazza.

Come spiegano i due artisti “Il titolo del disco vuole richiamare la struttura e la dinamica dei pezzi, gli argomenti trattati e il taglio dei beat”. Ma oltre a questi aspetti, i sapori forti per Asher Kuno sono le sensazioni, le emozioni, i valori delle persone: la famiglia, gli affetti, le decisioni importanti, le vittorie, i fallimenti, l’Inter. Per Non Dire Chaz, invece, i sapori forti sono i synth taglienti, quasi industrial, Il boom bap newyorkese e le atmosfere losangeline.

L’album ha vari ospiti tra cui Dj Zeta, Capstan, Dj Kamo, Zampa, Re-TKO, MDT, Eddy Virus, Jangy Leeon, Dj 2P, Cricca dei Balordi (composta da Rido e Supa), Ibo Montecarlo, Jack the Smoker ed Efeizee.

Dj Zeta, in particolare, è il fondatore di VibraRecords, etichetta veronese che ha segnato la storia del rap italiano.

Asher Kuno, rapper classe ’83, cresce a Peschiera Borromeo, provincia sud est di Milano, e nei primi anni duemila diventa membro di “Spregiudicati” insieme a Mace, Jack The Smoker, Bat e Gomez, collettivo attivo per un decennio. L’album d’esordio solista è “The Fottamaker” (2004), che riceve consensi trasversali diventando un classico del genere nel periodo. A questo seguono “Rolling Flow” (2008), “Spregiudicato” (2015), “Gemelli” (2017) insieme ad Ape, e la saga di mixtape “HallWeedWood” (2010, 2012, 2015). Dopo una pausa durata qualche anno, ritorna con il nuovo album, realizzato insieme a Non Dire Chaz, “Sapori Forti”.

Non Dire Chaz, produttore musicale classe ’83, è nato e vive a Verona ma ha vissuto anche a Milano e negli Stati Uniti. È un grande appassionato di rap e della cultura hip hop e, negli anni, ha collaborato con Zampa e Capstan per l’album “I giorni del condor” (2012), e ha pubblicato molti mixtape e prodotto decine e decine di beat collaborando, tra gli altri, anche con Jack The Smoker, Egreen e Bat. Dopo una pausa durata qualche anno, ritorna con il nuovo album, realizzato insieme ad Asher Kuno, “Sapori Forti”.