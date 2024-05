Above the Tree & Drum Ensemble du Beat: fuori il nuovo album “Afrofulu”

Il nuovo album “Afrofulu” di Above the Tree & Drum Ensemble du Beat è un’obliqua e vitale reinterpretazione di musica africana e trance elettronica

Il nuovo album “Afrofulu” dell’ipnotica combo formata da Above the Tree & Drum Ensemble du Beat. Anticipato dal singolo digitale “Talker X” nelle scorse settimane, il full length giunge dopo una pausa di dieci anni rispetto al debutto “Cave_Man” (Bloody Sound, Locomotiv Records), e segna un vibrante passaggio per il connubio artistico di Marco Bernacchia (Above the Tree, Stregoni) ed Edoardo Grisogani (Drum Ensemble du Beat, tetuan). Viene pubblicato in digitale e cd (jewel box e handmade deluxe ediition) dalla label marchigiana Bloody Sound.

In “Afrofulu” Above the Tree si diverte ad indossare i panni del produttore artistico assemblando un album partendo da registrazioni di beat e ritmi che Edoardo Grisogani e Luca Rizzoli hanno effettuato al NuFabric Studio di Fermo. Marco Bernacchia stravolge, edita e rimonta le registrazioni fornitegli dai sodali ottenendo un sound contemporaneo che si muove tra elettronica selvaggia, afro beat e psichedelia tropicale. In questa texture ritmica panmetropolitana va ad introdurre, inoltre, dei sample vocali raccolti dalla tradizione afro, dei canti tradizionali dei popoli sub-sahariani ed degli estratti dei discorsi di Malcom X e Martin Luther King che impreziosiscono magicamente il risultato finale.