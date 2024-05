Su Rai 2 la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024

Stasera su Rai 2 in diretta dalla Malmö Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024

Martedì 7 maggio 2024 su Rai 2 in diretta dalla Malmö Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano attraverso le ultime curiosità e le performances degli artisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024.

“Sono felice che quest’anno ci sia una giovane artista di grande talento a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest: porteremo una ventata di gioia, vitalità e buona musica italiana davanti al pubblico internazionale di Malmö. La voce di Angelina Mango coinvolge le giovani generazioni e sa raccontare le loro emozioni: proprio quello che anche un buon servizio pubblico deve saper fare per attrarre giovani e farsi scegliere” – dichiara la presidente Rai Marinella Soldi. “L’Eurovision Song Contest è l’evento televisivo non sportivo più visto al mondo, un’occasione imperdibile anche per la sua vasta eco social e il coinvolgimento del pubblico più ampio. In questa occasione i Servizi Pubblici europei uniscono popoli e generazioni in nome della musica, dell’amicizia e dell’inclusività” – prosegue la presidente Rai.

“Consapevoli del momento complesso e doloroso sul fronte internazionale e delle polemiche legate anche a questa gara – conclude la presidente Soldi – siamo d’accordo con la visione della Ebu – la European broadcasting union di cui anche Rai fa parte – e desideriamo sottolineare che siamo fermamente contrari a qualsiasi forma di abuso o molestia rivolta ai partecipanti, online o offline, incoraggiando invece un dibattito costruttivo, rispettoso e di sostegno per tutti gli artisti. Anche quest’anno l’appuntamento in onda sulla Rai sarà accessibile attraverso sottotitoli, audiodescrizioni e grazie al lavoro degli interpreti della lingua dei segni italiana e, per la prima volta, della lingua dei segni internazionale. Un’azione concreta di inclusione”.