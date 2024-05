Stena Bulk completa processo di vendita della sua nave Blue Sky

Stena Bulk annuncia la conclusione della vendita della nave Stena Blue Sky ad un acquirente asiatico, il cui nome rimane al momento riservato

Stena Bulk annuncia la conclusione della vendita della nave Stena Blue Sky ad un acquirente asiatico, il cui nome rimane al momento riservato. Questa cessione si inserisce nel solco della recente strategia di Stena Bulk volta a ottimizzare la propria flotta e ad esplorare nuove opportunità di crescita.

Il trasferimento di Stena Blue Sky si è perfezionato con successo a Singapore. Costruita nel 2006 presso i cantieri Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Corea del Sud, questa nave vanta una capacità di carico di 145.000 m³ di GNL.

“Siamo estremamente soddisfatti del buon esito della vendita di Stena Blue Sky -dichiara Erik Hånell, Presidente e CEO di Stena Bulk – Questa operazione si allinea perfettamente alla nostra visione strategica, che ci spinge a esplorare nuove vie di crescita per la nostra flotta. Guardiamo con grande fiducia al futuro e alle nuove opportunità che si presenteranno per Stena Bulk e per l’intero gruppo. In questa fase di transizione, rimaniamo fermamente impegnati nell’ottimizzazione della nostra flotta, puntando con forza sull’innovazione e sull’espansione.”

Oltre al core business del trasporto di GNL, Stena Bulk vanta una divisione dedicata, Stena Power & LNG Solutions, specializzata in soluzioni innovative e convenienti per il trasferimento di GNL, ammoniaca, CO2 e gas per la produzione di energia, senza la necessità di jetty (pontili di attracco). Il team di Stena Power & LNG Solutions è attualmente impegnato nello sviluppo di terminali di rigassificazione/importazione per GNL, nonché di terminali di importazione ed esportazione per ammoniaca e soluzioni “gas to power” che prevedono la distribuzione di GNL a terra.

Nell’ambito di un processo di vendita in atto, Stena Bulk e Stena Power & LNG Solutions stanno intrattenendo attivi dialoghi con diverse parti interessate per valutare potenziali opzioni per il futuro dell’unità commerciale, tra cui una vendita diretta o un co-investimento.

Con uffici in sette paesi, Stena Bulk si posiziona come una delle principali compagnie di trasporto marittimo di navi cisterna al mondo, gestendo una flotta combinata di circa 70 navi. La società fa parte di Stena Sphere, un gruppo multinazionale che conta oltre 19.000 dipendenti e un fatturato annuo di 57 miliardi di SEK.