Semifinali Champions League, stasera PSG-Borussia Dortmund in diretta Tv

Champions League, stasera il ritorno di PSG-Borussia Dortmund: dove vedere la partita in Tv in chiaro. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per i tedeschi

Andrà in onda stasera alle 21 su Canale 5, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League che vedrà scendere in campo PSG-Borussia Dortmund. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Al Parco dei Principi di Parigi, va in scena la super sfida tra i francesi di Luis Enrique e i tedeschi di Edin Terzić. L’andata, in Germania, è terminata 1-0 per il Borussia Dortmund. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

A seguire, il post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.