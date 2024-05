Roberto J. Esposito in libreria con il romanzo “Estasi”

È la lotta tra il bene e il male il reale protagonista del romanzo di Roberto J. Esposito. Un testo, il suo, che ben racconta la battaglia millenaria tra cielo e viscere della terra. A dare voce al testo sono diversi personaggi, ognuno di essi pronto ad incarnare vizi e virtù del celeste e dell’ultra celeste. I cherubini Jack e Fuck, col nome in codice di Pugnale della Fede e Lama di Allah, sono chiamati sulla terra con il potere dell’incarnazione, per rintracciare e proteggere Alan, erede di Copernico e detentore di un segreto che vale l’evoluzione della coscienza umana. Da qui un viaggio sul globo terrestre, dove Alan viene presentato come un ereditiere fragile e capriccioso. La sua vita viene trascorsa tra vizi e promiscuità, in notti brave dove il sesso e la droga la fanno da padrone. Il volto del male viene in qualche maniera rappresentato dalle gemelle Tumistufi, dissimili nell’aspetto, quanto coordinate nel loro fine ultimo: scoprire il segreto che nasconde Alan.

Un testo, quello di Esposito, capace di presentare la celestialità dei luoghi di culto, come la guerriglia in Etiopia e la chiesa di San Giorgio, scenario, quest’ultimo, capace di presentare un luogo dove versare sangue è la regola. Un libro dove l’estasi è dietro l’angolo, dove le forze angeliche si battono duramente contro quelle demoniache. Un testo dove la massoneria e i suoi simboli accorrono in protezione dello sprovveduto Alan.

Un libro dove l’arca dell’Alleanza viene trattata con la giusta sacralità, e dove le forze Luciferine vengono raccontate nella essenza egoica. Un libro mistico, quello di Esposito, capace di accompagnare il lettore in un mondo diviso tra basso e alto, luce ed ombre, dove il fine ultimo è l’evoluzione della coscienza umana, che tra il divino e il diabolico sta nel mezzo.

L’opera appartiene a una serie intitolata L’Ombra di Copernico in onore e ricordo del grande Astronomo, a cui spettò il non facile compito di smentire la Bibbia sulla rotazione della Terra intorno al Sole. Analogamente alla figura ispiratrice, i personaggi di Roberto J. Esposito lottano contro i luoghi comuni della società massificata e, in ciò, arrivano a mettere in dubbio anche il tradizionale manicheismo del bene e del male.

In “Estasi” si rincorre un segreto custodito da millenni e in questa ricerca il lettore passa dai sontuosi uffici dell’alta finanza e dell’élite intellettuale ai quartieri commerciali di una devozione impoverita e bigotta, dai locali notturni di una torbida movida al cuore misterioso dell’Africa Nera, dove le oscurità più atroci si incontrano e scontrano con la spiritualità più pulsante. Il fine rimane quello di contribuire in modo ironico e leggero alla consapevolezza di vivere un periodo di profonda trasformazione dove sembra non esserci più spazio per vecchie e rassicuranti certezze.

Info biografiche

Nasce il 15 marzo 1959 a Isola del Gran Sasso (TE), paese che dà i natali alla madre e in cui la donna decide di tornare per l’evento. Roberto trascorre la prima infanzia a Imperia, mentre dai 5 ai 10 anni abita in provincia di Campobasso, nelle caserme a cui veniva assegnato il padre, maresciallo dei Carabinieri. In Molise Roberto, parla albanese, ma a 10 anni, con il ritorno in Abruzzo della famiglia, la pratica della lingua viene abbandonata.

Roberto vive a Isola con la madre, docente di lettere, il padre, che nel frattempo è andato in pensione, e la sorella Brunella, di un paio di anni più giovane, fino ai 18 anni. Frequenta il liceo scientifico e nel frattempo approfondisce la conoscenza della lingua inglese con diversi soggiorni estivi in Gran Bretagna. A 17 anni, viene improvvisamente a mancare sua madre. Roberto, comunque, si diploma senza perdere l’anno e, a 19 anni, nel 1978 si sposa. L’unione dura un paio di anni e si conclude pochi mesi dopo la nascita di Anita. A seguito della separazione, Roberto si trasferisce a Pescara, sede dell’università che frequentava anche durante il matrimonio, e a 22 anni si laurea con lode in Lingue e letterature straniere. Seguono un viaggio negli Stati Uniti di tre mesi, il ritorno presso l’abitazione paterna e gli anni della sperimentazione.

Nel 1987 viene assunto in banca. L’istituto per cui opera lo manda a Francoforte per studiare la lingua e il mercato finanziario. Al ritorno in Italia, inizia una serie di fusioni tra istituti e trasferimenti professionali che termina a con Intesa Sanpaolo a Bologna, città in cui vive tuttora. Nel frattempo, Roberto continua gli studi e compie numerosi viaggi in diverse parti del mondo. Dapprima si reca più e più volte nel continente americano, affascinato sia dalle religioni magiche del Brasile, di Cuba, di New Orleans e della Giamaica, sia dalle atmosfere uniche del Perù. In un secondo momento, si rivolge maggiormente all’Asia (India, Nepal e Vietnam), di cui lo attraggono profondamente le pratiche meditative. Ad ogni modo, non trascura mete più vicine, sia in Europa, sia altrove, ad esempio, Egitto, Sinai, Marocco, Israele e Giordania.

Nel 2017 si sposa con la compagna, Cristina, che ha conosciuto anni addietro durante un ritiro meditativo e con la quale condivide la grande passione per la lettura, un amore da cui è probabilmente scaturita la vena di scrittore.

Dettagli prodotto:

Editore: Jolly Roger

Genere: Mistico, mitico

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: 282

https://info9377839.wixsite.com/jollyroger