Raffrescatori evaporativi, il piacere di un ambiente fresco e purificato anche con il caldo torrido

L’estate è alle porte e l’esigenza di una soluzione per rinfrescare gli ambienti, siano essi interni, come quelli di lavoro, o esterni, quali gazebi, eventi e manifestazioni pubbliche, si fa sempre più impellente.

Il caldo torrido contribuisce inoltre alla creazione di un microclima poco salubre che si ripercuote in maniera negativa sulle persone e sui macchinari, penalizzando lo svolgimento delle diverse attività e la sicurezza.

Ecco perché avere la soluzione giusta per contrastare questa situazione creata dalle elevate temperature è fondamentale.

Quale può essere quindi una valida opzione? I raffrescatori evaporativi Flow (sito https://www.raffrescatori-evaporativi.it/) hanno un sistema di raffrescamento degli ambienti ecologico ed innovativo, caratteristiche che in questo momento storico sono fondamentali: entrambe infatti sono determinanti in quanto sinonimo di attenzione all’ambiente e di soluzioni smart. Si trovano disponibili secondo molteplici tipologie, sia fissi che mobili, risultando versatili e pratici da installare.

Sappiamo bene quali sono i danni ecologici e alla persona causati dai più comuni sistemi di refrigeramento, quali la dispersione di gas nell’ambiente e la diffusione di germi e batteri. Ecco perché una soluzione green e all’avanguardia si presenta in effetti come l’alternativa più intelligente.

Come funzionano i raffrescatori evaporativi

I raffrescatori evaporativi rispondono appieno alle esigenze economiche, ecologiche e di comfort delle persone. Vediamone nel dettaglio il funzionamento.

Attraverso un ventilatore interno aspirano l’aria presente nello spazio all’interno del quale vengono installati o posizionati. Essi funzionano mediante il principio naturale dell’evaporazione.

Sono dotati di filtri intrisi di acqua fredda che hanno il compito di raffreddare l’aria calda aspirata. Una ventola interna, azionando un meccanismo di evaporazione, restituisce all’ambiente l’aria a una temperatura decisamente più bassa ed igienizzata.

Perché i raffrescatori evaporativi sono una scelta green e smart

L’orientamento verso soluzioni volte alla salvaguardia ambientale, pratiche e con un vantaggio economico è oggi un imperativo per tutti, aziende e privati.

I raffrescatori evaporativi rispondono appieno a queste esigenze offrendo preziosi vantaggi a chi li adotta. Primo tra tutti, grazie al loro meccanismo che sfrutta il principio dell’evaporazione, restituiscono all’ambiente un’aria purificata. Assicurano quindi un ricambio continuo d’aria e creano una temperatura confortevole.

Tali aspetti sono fondamentali in funzione di determinati processi aziendali come, ad esempio, la corretta conservazione delle merci, di cui non si rischia il deterioramento, e per il mantenimento delle aree di lavoro fresche e arieggiate. Quest’ultimo elemento è di vitale importanza per le aziende e per quelle categorie professionali che lavorano in strutture, tipo i capannoni, che necessitano di essere rinfrescati durante i mesi più caldi.

Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è la manutenzione semplice e a costi minimi.

Il risparmio energetico è garantito dalla pochissima energia elettrica impiegata e il suo processo naturale, il raffrescamento, è assicurato senza ricorrere a liquidi refrigeranti e sostanze chimiche.

In questo modo qualsiasi ambiente – interno come quello di lavoro, esterno come gazebi, banchetti, eventi pubblici -, risulta confortevole e favorisce lo svolgimento delle attività senza lo stress causato dalle temperature elevate.