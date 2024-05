Previsioni meteo 7 maggio 2024: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 maggio 2024: perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali, clima più asciutto al Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore a causa dell’arretramento dell’anticiclone che lascerà aperta la porta alle perturbazioni atlantiche. Nella giornata di oggi avremo dunque un peggioramento con piogge al Nord e in estensione a gran parte delle regioni centrali. Domani il nucleo instabile scivolerà versoo Sud, e avremo precipitazioni diffuse sul meridione peninsulare e sulla Sicilia. Parziale instabilità anche nei giorni seguenti: i modelli meteo continuano a mostrare una prima decade di maggio piuttosto movimentata. Le temperature si manterranno su valori in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 7 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi, molte nuvole con pioviggini altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sulle stesse zone, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo più asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .