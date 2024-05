Prevenzione tumore al seno: a maggio torna la Race for the Cure

Dal 9 al 12 maggio farà ritorno a Roma la più grande manifestazione dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno: la Race for the Cure

Dal 9 al 12 maggio farà ritorno a Roma la più grande manifestazione dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno: la Race for the Cure, organizzata dall’associazione “Susan G. Komen Italia”.

La manifestazione, che si terrà presso il suggestivo scenario del Circo Massimo, prevede quattro giorni intensi di eventi e iniziative finalizzati a sensibilizzare e promuovere la salute e il benessere.

Programma dell’evento:

Dal 9 all’11 maggio: sarà operativo il Villaggio della salute, dove saranno offerti esami gratuiti di prevenzione e laboratori per promuovere stili di vita sani.

Domenica 12 maggio: giornata clou con la tradizionale corsa (5 km) e passeggiata (2 km) nelle vie del centro città, che vedrà migliaia di partecipanti colorare le strade di Roma.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa anche quest’anno alla Race for the Cure attraverso la squadra “INGV FOR LIFE”, che da ben sette edizioni anima l’evento a Roma, due edizioni a Bologna e, per la prima volta lo scorso anno, ha visto l’adesione dei colleghi dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (OV – INGV) di Napoli.

Invito alla partecipazione:

Invitiamo tutti a iscriversi alla squadra INGV FOR LIFE, coinvolgendo familiari e amici per unirsi alla lotta contro i tumori del seno e per colorare insieme le strade di Roma.

Procedura di iscrizione:

Le iscrizioni sono già aperte online al seguente link: https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/38/

Per iscriversi ad una squadra già esistente, basta cercare “INGV FOR LIFE” e unirsi!

Il KIT ufficiale della Race for the Cure 2024 potrà essere richiesto con spedizione a casa o ritirato presso il Villaggio della salute fino alla mattina stessa della corsa.

Ritiro del KIT ufficiale:

Il 9 e 10 aprile dalle 11.30 alle 15.00, presso l’atrio della sede INGV di Roma, in via di Vigna Murata 605, le volontarie della KOMEN saranno presenti con un piccolo gazebo per il ritiro del KIT ufficiale della Race for the Cure 2024.

Partecipate numerosi e unitevi a noi nella lotta per la salute e il benessere!

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.raceforthecure.it.