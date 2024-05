Met Gala: il vestito di sabbia di Tyla stupisce tutti

La cantante sudafricana Tyla è stata la star più ammirata del Met Gala con il suo vestito-scultura fatto di sabbia e la clessidra in mano

Incantevole e vestita di sabbia, con tanto di clessidra al seguito: è il look di grande effetto con cui ha sfilato ieri sera al Met Gala la 21enne cantante sudafricana Tyla, sicuramente grazie a questo specialissimo vestito la star più ammirata dell’evento.

L’abito indossato dalla cantante è una scultura realizzata da Balmain e si calava perfettamente nel tema chiave della serata, che era “The Garden of Time“. Il dress code era infatti ispirato al racconto di James Graham Ballard con questo titolo. Anche la clessidra che la cantante aveva in mano simboleggiava proprio il passare del tempo.

Indossare lo speciale abito, per Tyla, non è stato semplice: è stata sempre aiutata nei movimenti perché il vestito in un attimo poteva sciogliersi. Con lei c’erano infatti quattro assistenti, in giacca e cravatta, che l’hanno sempre aiutata nei movimenti e in particolare a girarsi.