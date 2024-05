Massimo Roscia nelle librerie con “Mario Vocabolario e la magia delle parole”

Massimo Roscia torna in libreria ma questa volta, dopo saggi, guide e romanzi per adulti, si rivolge ai bambini raccontando una storia divertente sul potere delle parole

«Proprio come Beniamino, il grillo salterino – dice Massimo Roscia, giornalista romano, reporter e conduttore tv, critico enogastronomico e autore –, mi piace sognare di vivere zompettando tra il reale e il surreale, attraversando diversi generi letterari. Ora un romanzo e ora un saggio, ora un racconto e ora un altro romanzo, ora una sceneggiatura e ora… un libro per bambini. Così facendo, ogni volta rinasco, mi rigenero, mi metto alla prova, invento e mi reinvento, mi cimento e sperimento, affermo e nego, affronto e confronto, confondo e mi confondo, mostro e dimostro, divido e condivido, sondo il mondo a tutto tondo, integro e disintegro, formo e deformo, nutro e mi nutro, riempio il vuoto e svuoto il pieno, abbandono il giaciglio e sgroviglio il groviglio, salto nel tempo e nello spazio e divento un eterno divenire. Alla fine mi fido e, allora, getto il guanto e mi sfido».

Mario Vocabolario e la magia delle parole in uscita per Rizzoli il prossimo 7 maggio con le illustrazioni di Francesca Carabelli è un libro che invita i più piccoli a riflettere sulle parole che usiamo e sul loro incredibile potere. «Le parole – scrive Roscia – possono essere usate come piume che fanno il solletico e strappano un sorriso, o come pietre appuntite che feriscono. Ecco perché bisogna sempre riflettere prima di parlare».

Nella terra di Cosonia c’è un paese senza nome e senza nomi. Un giorno, però, arriva Mario Vocabolario con una missione: dare un nome a tutto e a tutti. Grazie ai suoi racconti, gli abitanti del paese impareranno che le parole non sono tutte uguali: ci sono quelle gentili, ma ci sono anche quelle che fanno male; esistono parole delle emozioni e parole buffe; ci sono parole della fantasia e parole, come “libertà”, “uguaglianza” o “rispetto”, così importanti che vanno custodite come doni preziosi.

pp. 108 – € 16,50 – Dai 6 anni

Illustrazioni di Francesca Carabelli

Massimo Roscia nato a Roma nel 1970, è scrittore, reporter di viaggio, critico enogastronomico, docente, copywriter, attore e conduttore. Ha scritto racconti, saggi, guide, sceneggiature e romanzi, tra cui La strage dei congiuntivi (Exòrma, 2014), Di grammatica non si muore (Sperling & Kupfer, 2016), Peste e corna (Sperling & Kupfer 2018), Il dannato caso

del Signor Emme (Exòrma, 2020), che è stato proposto per il Premio Strega 2021, Compiti delle vacanze per amanti dei libri (Sonzogno, 2022), Errorario (Rai Libri, 2023). Mario Vocabolario e la magia delle parole è il suo primo libro per ragazzi.