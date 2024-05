Il nuovo Superman ha il volto di David Corenswet: le prime foto

Svelata la prima foto del nuovo Superman: ad interpretare il supereroe DC è David Corenswet. Il film è atteso per il 2025 con la regia di James Gunn

James Gunn ha svelato la prima foto del nuovo Superman, che ha il volto di David Corenswet.

SUPERMAN, DAVID CORENSWET PRENDE IL TESTIMONE DA HENRY CAVILL

David Corenswet raccoglie il testimone da Henry Cavill, che ha interpretato Superman in ‘Man of Steel’, ‘Batman vs. Superman’ e ‘Justice League’. Il reboot dell’uomo d’acciaio – atteso per luglio 2025 – dà il via al nuovo universo cinematografico dopo quello di Zack Snyder.

SUPERMAN, CHI È DAVID CORENSWET

Dopo aver preso parte a diversi spettacoli teatrali ed essere apparso come guest star in alcune serie televisive (‘House of Cards’ ‘Elementary’), David Corenswet ha ottenuto il ruolo di River Barkley nella serie televisiva originale Netflix ‘The Politician’, ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Nel 2020 entra nel cast della miniserie televisiva ‘Hollywood’, ideata sempre da Murphy e Brennan, nel ruolo di Jack Castello, un aspirante attore nella Hollywood del secondo dopoguerra. Nel 2022 ha recitato nei film ‘Linee parallele’ e ‘Pearl’ e nella miniserie HBO ‘We Own This City’.

SUPERMAN, DI COSA PARLA IL FILM

Superman racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l’incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato da una gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

SUPERMAN, IL CAST

Scritto e diretto da James Gunn, Superman vedrà nel cast David Corenswet (Clark Kent / Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner), Isabela Mercad (Hawkgirl), Maria Gabriela de Faria (Angela Spica / Engineer), Sean Gunn (Maxwell Lord), Pruitt Taylor (Jonathan Kent) e Neva Howell (Martha Kent).