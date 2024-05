Il New York Times vince il Pulitzer per il reportage sull’attacco di Hamas

Premio Pulitzer al New York Times per il reportage sull’attacco di Hamas del 7 ottobre. Riconoscimenti anche a Washington Post e Associated Press

Tris di premi per il New York times al Pulitzer, anche per il miglior servizio sull’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso, I riconoscimenti 2024 per il giornalismo americano d’eccellenza sono annunciati oggi a New York. Tra le quindici categorie premiate, i giornalisti del principale quotidiano della Grande Mela hanno vinto per il miglior servizio di cronaca internazionale, grazie alla copertura dell’attacco del gruppo radicale palestinese Hamas dello scorso 7 ottobre, ma anche per il racconto degli errori dell’intelligence israeliana nel prevenirlo, per aver seguito la reazione israeliana dei bombardamenti nella Striscia di Gaza e degli effetti devastanti sulla popolazione civile. Sempre al New York Times il riconoscimento per il miglior giornalismo investigativo alla giornalista Hannah Dreier e alla sua inchiesta sullo sfruttamento del lavoro di minori migranti negli Stati Uniti. Infine, il terzo premio “Feature Writing” a Katie Engelhart, collaboratrice del New York Times, per aver raccontato le difficoltà di una famiglia con una donna anziana affetta da demenza senile.

Nelle altre categorie, l’Associated Press ha vinto un Premio Pulitzer nella fotografia per la sua copertura del viaggio dei migranti verso gli Stati Uniti attraverso l’America Latina. Per la sezione “Commentary – Opinioni” il riconoscimento è stato assegnato invece a Vladimir Kara-Murza, giornalista e attivista russo collaboratore del Washington Post, che ha scritto una serie di articoli durante la sua prigioni, raccontando le conseguenze del dissenso nella Russia di Vladimir Putin. E ancora, uno dei premi più prestigiosi, per il giornalismo di servizio pubblico, è stato assegnato a ProPublica, per il suo report sulla Corte Suprema che ha portato alla luce i rapporti tra un gruppo di miliardari statunitensi, politicamente molto influenti, e i giudici. Per la cronaca nazionale infine sono stati assegnati due premi: al Washington Post per il suo lavoro sulla diffusione del fucile semiautomatico AR-15 negli Usa e ai giornalisti di Reuters per le inchieste sugli affari nel settore auto e aerospaziale di Elon Musk.

I premi Pulitzer, istituiti per testamento dell’editore di giornali Joseph Pulitzer e amministrati dalla Columbia University di New York, non riguardano solo 15 categorie di giornalismo, ma sono anche un riconoscimento per i migliori lavori nei settori quali libri, musica e teatro.