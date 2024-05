Il film “Viaggio allucinante” stasera su Rai Movie: la trama

Tra scienza e fantascienza in prima serata su Rai Movie con il film cult “Viaggio allucinante”: ecco la trama

Fantascienza scientifica, Isaac Asimov e il grande schermo in tv. Martedì 7 maggio alle 21.10 Rai Movie trasmette il film di Richard Fleischer “Viaggio allucinante”. Nel cast, Stephen Boyd, Edmond O’Brien, Raquel Welch, Arthur Kennedy, Donald Pleasence, Arthur O’Connell. Usa e Urss hanno messo a punto una tecnologia in grado di miniaturizzare qualunque cosa, e l’unico scienziato depositario dei segreti del procedimento viene gravemente ferito in un attentato. L’unico modo per salvarlo è rimpicciolire una navicella e compiere un viaggio all’interno del suo corpo, fino al cervello, per distruggere l’embolo cerebrale che lo sta per uccidere.

Ma ci sono spie che vogliono sabotare la missione. Finito il film i produttori, chiesero ad Asimov di scrivere un romanzo, a partire dalla sceneggiatura: il libro del grande scrittore di fantascienza è quindi successivo alla pellicola di Fleischer. Quest’ultima è un prodotto davvero avveniristico se si considera l’epoca in cui fu realizzata. Oscar per scenografie ed effetti speciali, il lungometraggio è un cult movie che insegna anche molte cose sul corpo umano, con un versante psichedelico suggestivo per gli appassionati dell’estetica anni Sessanta.