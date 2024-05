Fuori per Fabbri Editori “A tutto Chico”, il secondo divertentissimo libro

Dal 7 maggio per Fabbri Editori esce A tutto Chico, il secondo divertentissimo libro di Chico, un irresistibile cagnolino biondo, ricciuto e cotonato

Dal 7 maggio per Fabbri Editori esce A tutto Chico, il secondo divertentissimo libro di Chico, un irresistibile cagnolino biondo, ricciuto e cotonato, dalla vocina dolce e birichina che nell’ultimo anno ha conquistato sul web milioni di follower, anzi frollower, con l’indispensabile contributo del suo papà umano Francesco Taverna, autore e voce di Chico.

«Sono orgoglioso di essere la spalla, anzi, la mano, di un “supereroe” riccio e biondo – racconta Taverna – Il suo potere è quello di creare uno spazio, un piccolo mondo, in cui non esiste il caos delle grandi città, i problemi, i doveri e i pensieri che si nascondono sotto al letto per non farci dormire la notte. A fermare questa costante “paura” che ci insegue, arriva Chico e a un tratto diventa ovvio che un cane parli, piloti aerei o scriva libri. Ogni volta che ne parlo – continua -, mi sembra ancora assurdo questo suo mondo, ma anche altrettanto SPECIALE, perché attraverso la semplicità, a qualunque età, riesce a farci sorridere.

Tra le pagine di questo libro, sentirete Chico accanto a voi. Sarà lui, a guidarvi nella scoperta di un mondo “A TUTTO CHICO”!»

A pochi mesi dall’uscita del primo volume, Ciao io sono Chico, il cui successo letterario è stato immediato conquistando i cuori di grandi e piccini e portando il libro a diventare un vero bestseller, Francesco Taverna ha raccontato nuove esilaranti e tenere avventure del piccolo mattomissile che nel frattempo è diventato ambasciatore delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il primo animale al mondo a ricevere un simile riconoscimento. E non solo! Chico ha ottenuto la maglia numero 01 del Sassuolo Calcio mentre in veste di “autore” è stato invitato addirittura a “Che Tempo che Fa” da Fabio Fazio. Nel frattempo Francesco ha visitato moltissime librerie e piazze italiane per incontrare i tanti frollower di Chico e firmare le copie del libro, con tanto di timbro delle zampa di Chico.

Anche con il prossimo libro gli incontri saranno tantissimi a cominciare dall’11 maggio dalle 15 alla Mondadori Duomo di Milano. E dopo il capoluogo milanese sarà la volta di Genova, Novara, Mondovì, Faenza e Torino. Presto date, orari e location.

Chi è Chico? Impossibile definirlo. È colui che, in due anni, e senza l’ausilio del “pollice opponibile”, ha raggiunto traguardi degni dei più grandi atleti, autori, divulgatori, scienziati…

insomma, la sua mirabolante personalità non conosce limiti. Di certo si può dire che è il massimo esperto di LIBERTÀÀÀ: ogni giorno ci dimostra che i sogni non hanno confini e che, anche dalla più bassa delle prospettive, puoi raggiungere il cuore di milioni di F(R)OLLOWER o addirittura, un giorno, lo SPASSSIO!

pp 128 – € 15,90 – UN LIBRO PER TUTTI