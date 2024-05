“Essere o non essere” è il nuovo singolo di Elise Katrine Jane, cantautrice siciliana country pop trasferitasi a Roma per inseguire il sogno di fare musica

Esce Essere o non essere, il nuovo singolo della cantautrice country pop Elise Katrine Jane che lo presenta così: “Essere o non essere si collega al periodo adolescenziale in cui ci si interroga su chi voler essere o diventare. Se ripensiamo a quegli anni, ci rimangono solo frammenti di ricordi, anche di cose che allora pensavamo fossero importanti, ma che in realtà, quando cresci, ti rendi conto che non lo erano. Il brano parla anche del peso di dover scegliere il proprio futuro in un’età in cui non si è ancora ben formati.”

Soprannominata la lady del country pop italiano, Elise Katrine Jane si è approcciata al country pop a quattordici anni e da allora persegue con impegno la sua missione di portare questo genere in Italia, esibendosi in giro per l’Italia nei più importanti festival country come Voghera Country Festival, il più grande festival country italiano, Sweet And Dust Country Festival, Wood and Boots e altri.

Essere o non essere è il racconto di un’età difficile in cui ognuno è alla ricerca della propria identità, una ricerca autentica che può durare tutta la vita.