“Dove si nascondono le lacrime” è il nuovo libro di Marzia Sicignano

Perché si torna nei luoghi anche sapendo che non si può tornare indietro? Forse una parte di noi crede davvero che il passato se ne stia lì, ancora e ancora e in eterno, e che lo possiamo riacciuffare, per sapere che c’è, che ancora vive. Ma il passato smette di vivere mai? Chiara e Samuele rimettono piede sull’Isola a distanza di anni dal loro ultimo incontro. Anni che hanno reso pesanti i loro cuori. Prima che tutto cadesse in pezzi, Chiara e Samuele non erano soltanto cugini quasi fratelli, erano una cosa sola, talmente mescolati l’uno dentro l’altra da non capire dove iniziasse lui e dove lei. Ed era stato sempre così, da quando, bambini, si erano ritrovati a passare le loro estati a casa della nonna, la meravigliosa villa sull’Isola, un nido maestoso e accogliente che li aveva coccolati e fatti sentire protetti, felici nel loro isolamento. Poi però l’incontro con Siria aveva cambiato tutto, rendendo visibili le crepe del legame tra loro due, tra loro e la nonna, e soprattutto dell’idea che avevano dell’amore.

Un amore in cui tutto – così era nella loro famiglia – si mischiava: il nero e il bianco, l’accoglienza di un abbraccio e gli sguardi di ammonimento, la sconfitta e la vittoria, la gelosia e l’unicità. Tutto, perché l’amore era questo, no?, la più grande contraddizione da risolvere, una guerra che non vinci e non perdi, che ti tiene vivo più di ogni altra cosa e che, alla fine, non si risolve mai.

Ora però, dopo essersi feriti e persi, sono costretti a rivedersi e a rivivere il loro passato, facendo i conti con le fragilità, i sensi di colpa, le frasi pensate e mai dette. Separarsi, per loro, potrebbe essere stato un modo per ritrovarsi, anche se forse la parola giusta è trovarsi.

L’unica possibile per chi, come loro, si era mischiato fino a perdersi.

Marzia Sicignano, nata e cresciuta a Scafati, provincia di Salerno, non ha nemmeno trent’anni e ha già al suo attivo cinque romanzi: Io, te e il mare (2018), bestseller in Italia e pubblicato anche in Spagna, Aria (2019), Ovunque sia, saremo insieme (2020), Dove non esistono gli addii (2021) e Dove ti nascondi (2022). Tutti i suoi libri sono pubblicati da Mondadori.