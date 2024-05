Desìo ritorna con il singolo “Un Bel Ricordo”

Il brano di Desìo è un tuffo nel passato, in particolare in quei momenti che rimangono impressi dentro al cuore

Tra un cantautorato più indie e delle atmosfere lo-fi, Desìo ritorna con Un Bel Ricordo, fuori per Piuma Dischi e The Orchard. Il brano è un tuffo nel passato, in particolare in quei momenti che rimangono impressi dentro al cuore. Parla di ricordi positivi e negativi, che lasciano entrambi il segno. ‘’Non si può cambiare ciò che è successo, ma si può sempre ricominciare da zero” – racconta l’artista. ‘’A volte le emozioni prendono il sopravvento, ma, quando qualcosa non va, ci si può sempre aggrappare ai ricordi, che possono farci da scudo e aiutarci contro i problemi’’.

BIOGRAFIA

Samuele, in arte Desìo, nasce nel 2003 in provincia di Varese. Grazie anche alla passione per la musica dei suoi genitori, fin da piccolo inizia a suonare il pianoforte e la batteria, e negli anni successivi frequenta il conservatorio. Col tempo inizia a scrivere, per la necessità di auto-analizzarsi e tirare fuori i suoi sentimenti più profondi. Il suo progetto, a detta sua, nasce dall’ansia di non essere compreso, dall’incomprensione di una persona introversa. Nasce dalla difficoltà ad esprimersi se non con la musica e dalla voglia di aprirsi agli altri nel modo più umano e sincero possibile. Il suo ultimo brano, “Notte”, è stato accolto con entusiasmo ed è stato segnalato da Sky TG24 come uno dei “brani da non perdere”.