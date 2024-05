Black Lady torna con la canzone “Come sto”

Il nuovo singolo di Black Lady dal titolo “Come sto” rappresenta la risposta sotto forma di provocazione nei confronti dei “leoni da tastiera”

Il nuovo singolo di Black Lady dal titolo “Come sto” rappresenta la risposta sotto forma di provocazione nei confronti di quegli individui che utilizzano come ogni forma di consolazione per loro stessi, la modalità “leoni da tastiera”, ossia l’unico modo per poter riempire miseramente le loro futili e tristi giornate.

Non tutti però hanno, come l’artista, la prontezza di rispondere a modo ad ogni insulto e commento poco pertinente fatto da dietro ad uno schermo e c’è da tenere in considerazione che molto spesso le persone un po’ più sensibili che subiscono questo, soffrono molto e si chiudono in loro stessi…e per cosa? Per il nulla!

È importante perciò non avere mai paura di essere noi stessi. E tenere sempre la testa alta.

Black Lady è una cantante italiana classe 1998 nata in provincia di Mantova.

Inizia il suo percorso nel mondo del canto all’età di 16 anni. Dopo diverse esibizioni attraverso concorsi, saggi e piano bar inizia a scrivere i primi brani nel 2021.

Il suo genere pop si intrinseca ad un’ immagine estetica quasi dark ed oscura di pari passo con la sua ricerca musicale.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica i singoli “Pills” e l’ultimo “Come sto”.