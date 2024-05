AD Ports Group trova accordo per il terminal di Luanda in Angola

AD Ports Group ha ottenuto un accordo di concessione di 20 anni (estendibile per altri 10 anni) con l’Autorità Portuale di Luanda, in Angola

AD Ports Group ha firmato diversi accordi con Unicargas e Multiparques che hanno portato ad ottenere un accordo di concessione di 20 anni (estendibile per altri 10 anni) con l’Autorità Portuale di Luanda per la gestione e l’ammodernamento dell’attuale terminal portuale multiuso di Luanda in Angola.

Gli accordi con Unicargas e Multiparques, note società di logistica e trasporti nel Paese, hanno visto il Gruppo acquisire una quota dell’81% in una joint venture che gestirà il terminal, e una quota del 90% in un’altra joint venture che servirà l’impianto e il più ampio mercato logistico angolano.

AD Ports Group ha impegnato 251 milioni di dollari per la modernizzazione del terminal e lo sviluppo delle attività logistiche nei prossimi tre anni (2024-2026), un investimento che potrebbe aumentare fino a 379 milioni di dollari nel periodo di concessione e in linea con la domanda del mercato.

Il porto di Luanda svolge un ruolo importante nell’economia interna dell’Angola poiché movimenta oltre il 76% dei volumi di container e merci generali del paese. È ben posizionato per cogliere la prevista crescita dei volumi di container del paese, che si prevede aumenteranno ad un tasso medio annuo del 3,3% nel prossimo decennio. Inoltre, funge da uno dei principali hub di trasbordo per l’Africa centro-occidentale consentendo l’accesso al commercio marittimo ai paesi senza sbocco sul mare, tra cui la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia.

Secondo i termini dell’accordo di concessione del terminal, la joint venture trasformerà in modo significativo la struttura polivalente esistente in un terminal container e Ro-Ro, comprendendo un’area di concessione ampliata (da 178.000 mq a 192.000 mq); un muro della banchina aggiornato; ulteriori gru da nave a terra, gru a portale e altre attrezzature all’avanguardia; pescaggio ampliato (da 9,5 metri a 16 metri); e sistemi IT modernizzati.

Si prevede che la riqualificazione del terminal sarà completata nel terzo trimestre del 2026, aumentando in definitiva i volumi di movimentazione dei container da 25.000 TEU a 350.000 TEU e i volumi Ro-Ro a oltre 40.000 veicoli. Durante i tre anni di riqualificazione, i volumi di container del terminal saranno gestiti in un attracco vicino, mentre i volumi in eccesso saranno spostati al deposito interno di container di Viana (ICD) di Multiparques, riducendo così al minimo qualsiasi impatto sui clienti.