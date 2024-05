Crescita esplosiva nel bunkeraggio a GNL: la società Seaside LNG rafforza la flotta con un nuovo rimorchiatore

Crescita esplosiva nel bunkeraggio a GNL: Seaside LNG rafforza la flotta con un nuovo rimorchiatore. Il mercato del GNL in ascesa richiede infrastrutture di rifornimento consolidate.

Con oltre 1.000 navi alimentate a GNL previste entro il 2027, diventa cruciale sviluppare adeguate infrastrutture di bunkeraggio a GNL nei porti di tutto il mondo. Seaside LNG, leader statunitense nel settore del bunkeraggio a GNL con sede a Houston, e la sua divisione per il trasporto marittimo New Polaris Energy si distinguono per il loro impegno nel potenziare le infrastrutture di rifornimento a GNL negli Stati Uniti.

Un passo importante in questa direzione è stato compiuto a marzo con la consegna di Tortuga, un rimorchiatore oceanico di nuova costruzione, parte di una nuova unità articolata per il bunkeraggio a GNL (ATB). Realizzato dal cantiere navale Master Boat Builders in Alabama, questo rimorchiatore da 2.983 kW funge da propulsore per la chiatta bunker a GNL Clean Everglades da 5.500 m3. Seaside LNG ha ricevuto Clean Everglades nell’ottobre 2023 da Fincantieri Bay Shipbuilding in Wisconsin.