Omicidio a Pavia: uccide l’amico e lascia il corpo in strada

Delitto nella notte a Pavia: uccide l’amico e lascia il corpo in strada, l’allarme dato dai passanti alle 5 di mattina

Un uomo è stato ucciso e il suo corpo, dopo il delitto, è stato trascinato in strada e lasciato lì, in viale Cremona, dove è stato visto intorno alle 5 di questa mattina da alcuni passanti che ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri. È successo a Pavia e secondo quanto scritto dal quotidiano ‘La Provincia Pavese’ l’uomo sarebbe stato ucciso da un amico durante un’accesa lite.

Il cadavere è stata abbandonato in via Cremona, in una zona alla periferia di Pavia. Sul posto, subito l’allarme, sono arrivati i Carabinieri. La vittima avrebbe 36 anni e sarebbe stato ucciso, come scrive il quotidiano locale, dall’uomo che lo ospitava da un po’ di tempo in un appartamento all’angolo tra via Cremona e via Torello da Strada. L’uomo, quando i Carabinieri hanno bussato alla porta, avrebbe confessato il delitto.