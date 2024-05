Nelle librerie “Un presagio oscuro” di Emily Thiede

Dopo aver lavorato per anni in una scuola pubblica, Emily Thiede ora è docente di Scrittura creativa: “Un presagio oscuro” è il suo nuovo romanzo

Era tutto sbagliato. Aveva fatto il suo dovere. La loro guerra era finita. Doveva essere finita. Ma un brivido di consapevolezza l’aveva attraversata: la minaccia non era giunta per lei. Non questa volta. Questa volta era venuta per lui.

Sei mesi dopo aver salvato Sansaverio dalla distruzione – e aver quasi perso Dante nella lotta -, Alessa è pronta a vivere finalmente una nuova fase della sua vita insieme all’uomo che ama. Ma Dante non riesce ad abbandonarsi appieno alla felicità. A perseguitarlo, infatti, c’è la convinzione che gli dei non abbiano ancora chiuso i conti con loro. Inoltre, senza i suoi poteri, il prossimo bacio di Alessa potrebbe risultargli fatale. Per questo, alla disperata ricerca di risposte, Dante convince la compagna e i loro amici a prendere parte a un’impresa che ha come obiettivo la creazione di un grande e potente esercito che possa proteggerli tutti. Ma la missione che stanno per intraprendere nasconde più pericoli di quanti si possa immaginare, soprattutto per Alessa. La ragazza, infatti, custodisce un segreto pericoloso: dopo il loro ultimo scontro, una presenza inquietante si è insinuata pian piano nella sua mente e la sta consumando, giorno dopo giorno.

Una volta venuti a conoscenza della prova finale a loro riservata dagli dei, Dante e Alessa saranno posti di fronte a una scelta impossibile. Insieme potrebbero salvare il mondo, ma se decideranno di farlo, dovranno andare incontro a un sacrificio crudele e immenso.