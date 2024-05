Nei pazienti con asma la tosse cronica è correlata

I pazienti affetti da asma hanno maggiori probabilità di soffrire di tosse cronica. Lo dimostrano i risultati di uno studio

I pazienti affetti da asma hanno maggiori probabilità di soffrire di tosse cronica. Lo dimostrano i risultati di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell‘American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.



Razionale e disegno dello studio

Si stima che la tosse cronica colpisca il 5-13% della popolazione mondiale, anche se le informazioni nella popolazione generale e nei pazienti asmatici sono ancora oggi piuttosto limitate.

Gli autori del lavoro presentato al congresso hanno condotto, come parte dello studio EPICOUGH, una survey online nella popolazione adulta servita dal più grande gruppo di centri sanitari di Lisbona (giugno e luglio 2023) per determinare la prevalenza della tosse cronica e i suoi possibili fattori di rischio.

Nello specifico, lo studio si è proposto di verificare l’esistenza di un’associazione tra la tosse cronica (definita come tosse di durata superiore a otto settimane) e l’asma (definito come asma e respiro sibilante negli ultimi 12 mesi). Altre variabili considerate sono state l’età (in anni), il sesso di appartenenza, il livello di istruzione, il BMI, l’abitudine al fumo e l’umidità presente in casa.

Risultati principali

Sul totale della coorte di individui che hanno partecipato alla survey (n= 2.277; età media: 51,5 anni; 59,5% donne) , il 9,4% di questi ha riferito tosse cronica e il 9% asma.

I ricercatori hanno riscontrato che un numero maggiore di pazienti con asma rispetto a quelli senza asma presentava tosse cronica (14% vs. 8,5%; P = 0,007), e questo è in linea con il risultato che i pazienti con asma presentano un rischio significativamente più elevato di tosse cronica all’analisi multivariabile (OR = 1,8; IC95%: 1,82-2,74).

Oltre all’asma, i ricercatori hanno esaminato l’età, il sesso, il livello di istruzione, il BMI, l’abitudine al fumo e l’umidità in casa in relazione alla tosse cronica e hanno documentato l’esistenza di un legame significativo tra l’età e la tosse cronica (OR = 1,02; IC95%:1-1,03).

In conclusione, lo studio ha dimostrato che la tosse cronica è una condizione frequente e che i pazienti asmatici hanno una probabilità maggiore di riferire la presenza di tosse cronica, anche se è necessario prendere in considerazione altre causa quando si studia il sintomo in questione.

Bibliografia

Martins P, et al. J Allergy Clin Immunol. 2024;doi:10.1016/j.jaci.2023.11.093.