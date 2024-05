Nasce Eversana Intouch Healthware nuova affiliata del network globale

Eversana, azienda leader nell’offerta di servizi commerciali globali per il settore life sciences, presenta Eversana Intouch Healthware una nuova agenzia affiliata del network

Eversana, azienda leader nell’offerta di servizi commerciali globali per il settore life sciences, presenta Eversana Intouch Healthware una nuova agenzia affiliata del network globale Eversana Intouch.

L’annuncio segue l’acquisizione, avvenuta a ottobre 2023, di Healthware Group, agenzia e società di consulenza per l’innovazione con sede principale a Salerno. La nuova affiliata opererà da diversi uffici in Italia, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti, concentrandosi su innovazione, trasformazione e soddisfazione dei clienti.

Eversana Intouch Healthware si aggiunge alle cinque agenzie full-service e alle quattro specializzate che offrono a clienti internazionali servizi strategici, di branding e creatività di nuova generazione e soluzioni innovative per promuovere il futuro del marketing nel settore life sciences. Insieme, il network supporta le aziende farmaceutiche, di dispositivi medici e le emergenti aziende biotech nel lanciare prodotti a livello globale, nell’espandere l’accesso al mercato e nella gestione di sfide uniche a livello geografico e di mercato.

Fulvio Fortini, Senior Vice President e Managing Director, guiderà l’affiliata, mentre Roberto Ascione, fondatore e CEO di Healthware, assumerà un ruolo più ampio all’interno di Eversana come President, Health Innovation. Ascione sarà incaricato di promuovere le soluzioni di innovazione in ambito salute e di favorire le opportunità di collaborazione con i clienti a livello mondiale, un nuovo ruolo in linea con il suo background di pioniere della digital health.

“Quello di oggi è un traguardo significativo nel percorso del nostro team caratterizzato dall’impegno continuo di generare un impatto di valore per i nostri clienti”, ha dichiarato Roberto Ascione, Presidente di Health Innovation, Eversana. “In un’epoca in cui i clienti sono sempre più impegnati a soddisfare i diversi bisogni dei pazienti a livello globale, è fondamentale adottare strategie innovative. Siamo entusiasti di offrire la nostra esperienza per fornire soluzioni personalizzate e guidate da innovazione e tecnologia, che affrontino efficacemente le sfide uniche che i nostri clienti devono affrontare in questo panorama in continua evoluzione.”

“La necessità dei nostri clienti di avere partner con strategie globali e soluzioni commerciali integrate per potenziare i propri brand in tutto il mondo è più forte che mai”, ha affermato Jim Lang, CEO di EVERSANA. “Con l’espansione dell’affiliata full-service di Eversana Intouch Healthware e il nuovo ruolo di Roberto nell’innovazione e nella trasformazione dei clienti, siamo ora in grado di offrire un valore senza precedenti ai clienti e ai loro brand”.

La divisione di Healthware che si occupa di eventi, media e pubblicazioni a livello globale – tra cui la conferenza annuale Frontiers Health e pharmaphorum, uno dei principali media per notizie e approfondimenti per il settore sanitario e farmaceutico – non subiranno alcun cambiamento di branding.

Tuttavia, esse sono interamente di proprietà e gestite da Eversana.

Eversana è un leader indipendente di servizi globali per il settore life sciences. Le soluzioni integrate dell’azienda sono incentrate sull’esperienza del paziente e coprono tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto per offrire un valore sostenibile a lungo termine a pazienti, professionisti sanitari, distributori e payers.

L’azienda lavora per più di 650 società, tra cui start-up innovative e importanti aziende farmaceutiche, per promuovere soluzioni life sciences per un mondo in salute.