Luigi Trabucchi nelle librerie con “Capire la mente”

Il nuovo libro di Luigi Trabucchi raccoglie i frutti di quarant’anni di esperienza di uno dei più noti psichiatri del Veneto

Questo libro raccoglie i frutti di quarant’anni di esperienza di uno dei più noti psichiatri del Veneto. Con un approccio discorsivo e un linguaggio quotidiano, si spiegano casi clinici, oltre che i perché, i significati, i modi e i tempi delle terapie, che non devono essere solo compito del medico, ma che devono nascere dalla collaborazione medico/paziente. Ciò alla luce del collegamento dei sintomi con il contesto di vita familiare, lavorativa e sociale di chi soffre di disturbi psichiatrici, in modo che, raggiunta una nuova consapevolezza, il paziente scopra il “terapeuta che vede nello specchio”, cioè egli stesso. Non manca una riflessione sulle situazioni di malessere e di disagio degli ultimi tempi, a partire dal mondo giovanile o da quello della terza età, guardando alla mancanza di relazioni all’interno delle famiglie e delle fragilità della vita d’oggi.

Ho sentito l’esigenza di raccontare la mia esperienza, che sicuramente è comune a quella di tanti colleghi più anziani e più giovani, ma, soprattutto, di descrivere come ho visto e interpretato la sofferenza e come questa sia cambiata nei decenni. Sono partito come medico che si occupava di malattie, tuttavia, un po’ anche per gli insegnamenti e le ansie di mio padre, concentrato più sull’uomo che su queste ultime, ho imparato col tempo a vedere i pazienti che incontravo come persone e non solo come portatori di malattie. Questo percorso l’ho compiuto, giorno per giorno anche riflettendo sulle situazioni della vita che la professione mi faceva incontrare, su ciò che accadeva nel mondo della fatica e sofferenza umane che vedevo dalla mia scrivania e negli eventi della cronaca. Era, ed è, un crescendo di situazioni di difficoltà esistenziale che è aumentato con le crisi globali, in particolare dagli anni ’90 in poi. Ho “scelto” di non considerare più la patologia nei suoi canoni delle classificazioni consuete, ma nel disagio esistenziale e umano che vedevo sempre più nell’umanità che incontravo e incontro.

LUIGI TRABUCCHI, noto psichiatra veronese classe 1955, fino a diciassette anni è cresciuto accanto all’ospedale psichiatrico di Verona dove il padre era direttore. Tra i più influenti medici del Veneto, ha anche avuto numerose esperienze quale docente. Ha pubblicato L’assistenza nel disagio psichico (Piccin, 2008) e Cherubino Trabucchi e l’ospedale psichiatrico di Verona (Cierre, 2015).