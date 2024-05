La tragedia di Ghizlane Moutahir, morta precipitando dalla zipline: cosa è successo

L’esperienza adrenalinica di ‘volare’ appesi ad un’aerofune in Valtellina si è trasformata in tragedia per Ghizlane Moutahir, morta cadendo sotto l’impianto Fly Emotion

Le cause di quanto accaduto sono ancora da ricostruire: quel che è certo è che Ghizlane Moutahir, 41 anni, residente in provincia di Lecco, ieri è precipitata dalla zipline ‘Fly Emotion‘ di Bema, in Valtellina, e ha fatto un tragico volo precipitando nel bosco sottostante. Nella caduta è morta. L’impianto è pensato per vivere un’avventura ad alta adrenalina: si tratta di un’aerofune che fa ‘volare’, fino ad una velocità di 120 chilometri orari, lungo una fune un chilometro e mezzo: le persone sono imbragate e legate in modo da stare sdraiate e, braccia aperte, si lasciano cadere e si fanno trasportare dalla fune sopra la vallata. I boschi, sotto, sono ad una distanza che nel punto più alto è di 230 metri. Si può scendere da soli, oppure in coppia, uno legato sopra l’altro. Ghizalne era sola. Ma nel suo ‘viaggio’ qualcosa è andato storto. L’imbragatura è rimasta attaccata alla fune e la donna, 41 anni, è precipitata quando non mancava molto alla stazione di arrivo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della sua famiglia, che l’aveva accompagnata al Fly Emotion.

Quello che è successo, di preciso, non si sa. I quotidiani locali dicono che esiste un video del tragico volo della donna. Ed è evidente ci sia, dal momento che l’impianto ha il punto-foto (quasi d’obbligo, con un’esperienza così unica), ovvero in punto in cui le persone che stanno ‘volando’ vengono immortalate da uno scatto. Il profilo Instagram dell’impianto è infatti pieno di foto e video ricordo. Diversi testimoni dicono di aver visto Ghizlane scendere in posizione eretta, e non sdraiata come invece si dovrebbe stare. La donna potrebbe anche aver avuto un malore e a causa di questo aver assunto una posizione sbagliata, che ha portato l’imbragatura a sganciarsi. Un’altra ipotesi, fatale, è un errore nel posizionamento della donna e degli agganci al momento di scendere.

