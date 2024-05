Isola dei Famosi stasera su Canale 5: le anticipazioni della puntata

Isola dei famosi, stasera la settima puntata su Canale 5: le anticipazioni. I naufraghi scopriranno una grande novità

Cresce l’attesa per la settima puntata de L’Isola dei famosi, in onda questa sera su Canale 5. In studio, accanto alla padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

LE NOVITA’ DI OGGI

Nella puntata di oggi i naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’Isola: dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Fra le prove più attese di questa sera c’è la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Inoltre, Juliana Moreira e le due mamme non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

CHI RISCHIA L’ELIMINAZIONE? Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma dovrà tornare in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.