Andreas Steinhöfel in libreria con “Rico e il mistero dell’angolo triangolo”

In libreria e online “Rico e il mistero dell’angolo triangolo” di Andreas Steinhöfel, illustrazioni di L. Winkel. Una storia delicata per superare le difficoltà di apprendimento

Una commovente prima lettura, questa storia delicata che sdrammatizza le difficoltà di apprendimento nella scuola elementare e allo stesso tempo, infonde coraggio ai bambini che leggono e alle loro mamme. Con Rico e grazie a Rico, Andreas Steinhöfel va oltre la parola diversità, raccontandone la magnificenza.

Ritorna la pluripremiata serie “Rico e Oscar” e stavolta Steinhöfel, affiancato dalle illustrazioni di Lena Winkel, emula George Lucas, il regista di Guerre Stellari. L’autore infatti ci porta indietro nel tempo, e racconta di Rico piccolo e delle paure che affliggono chi è dotato di un’intelligenza diversa, e nel mondo cosiddetto normale si trova a disagio. In questa storia, Rico se la deve vedere con gli angoli. A pensarci bene, cosa si nasconde dietro l’angolo? Mistero! E grande è il rischio di smarrire la strada di casa. Per Rico gli angoli sono un bel problema, soprattutto adesso che inizia la prima elementare. Tenendo conto che in una città grande come Berlino, di angoli ce ne sono parecchi. Ma supermamma saprà come fare…

RICO E SUA MADRE VIVONO NELLA GRANDE CITTÀ DI BERLINO. LA MAMMA SI È SPESSO TRASFERITA, COSÌ RICO NON HA MAI FREQUENTATO UN ASILO NIDO. FORSE LÌ AVREBBERO NOTATO SUBITO CHE RICO PENSA IN MODO DIVERSO DAGLI ALTRI BAMBINI.

Andreas Steinhöfel Traduttore, sceneggiatore per la televisione e il cinema, giornalista e soprattutto scrittore di libri per ragazzi. Rico e Oscar sono i suoi personaggi più belli e le loro storie hanno avuto tanti riconoscimenti, per esempio il Premio Scelte di classe (2013), il Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia per la miglior traduzione (2013) e il Premio Legambiente nel 2014.

Lena Winkel è una illustratrice tedesca molto amata per il suo tratto iconico e leggero. Ha studiato illustrazione presso l’Università di Scienze Applicate di Amburgo e dal 2014 disegna libri per bambini per grandi editori, come Atlantis, Thienemann, Beltz & Gelberg, Carlsen. Si è cimentata anche nel fumetto, riscuotendo successo. Quando non vince premi, ama starsene seduta sulla sua poltrona di velluto verde, convinta che sia l’unico modo per salvare il mondo.

Chiara Belliti Editor e traduttrice. Cura i romanzi di numerosi autori italiani e ha vinto il Premio Andersen per la traduzione di Rico, Oscar e il Ladro Ombra di Andreas Steinhöfel, per Beisler Editore. Collabora con l’artista Michelangelo Pistoletto, organizza e cura mostre, insegna scrittura alla scuola Holden ed è socia fondatrice dell’associazione Legati al Filo, che mette l’arte al centro dell’innovazione sociale e del cambiamento. Abita in campagna con cani e gatti e, ogni tanto, fra i monti con il suo amore.