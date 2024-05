Tumore della cervice: tutti i benefici di pembrolizumab e chemioradioterapia

Tumore della cervice uterina: il regime terapeutico con pembrolizumab e chemioradioterapia migliora la sopravvivenza

Solo un paio di mesi dopo aver ottenuto l’approvazione della FDA per le pazienti di nuova diagnosi con carcinoma della cervice localmente avanzato ad alto rischio, sulla base dei dati di sopravvivenza libera da progressione (PFS), la terapia anti-PD-1 pembrolizumab ha ora dimostrato di migliorare la sopravvivenza anche in questa indicazione.

Questo è il primo studio di Fase 3 in cui un regime basato sull’immunoterapia ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente significativo della sopravvivenza globale rispetto alla sola chemioradioterapia”, ha dichiarato il Dr. Gursel Aktan, vicepresidente, sviluppo clinico globale, Merck Research Laboratories. “Sulla base dei risultati positivi sulla sopravvivenza libera da progressione ottenuti in questo studio, questi risultati sottolineano il nostro impegno a esplorare il ruolo di KEYTRUDA in diversi tipi di tumore nelle fasi iniziali della malattia, dove esiste un maggiore potenziale per ottenere risultati migliori.”

“Questi risultati sono importanti sia per i pazienti che per la comunità medica e rafforzano i dati precedenti dello studio KEYNOTE-A18, che dimostrano che questo regime ha il potenziale di prolungare la vita delle pazienti con carcinoma cervicale localmente avanzato”, ha dichiarato la prof.ssa Domenica Lorusso, ricercatore principale dello studio, ricercatore principale di ENGOT e professore di Ostetricia e Ginecologia presso Humanitas University.

Pembrolizumab è stato approvato a gennaio in combinazione con la chemioradioterapia (CRT) come trattamento per le pazienti di nuova diagnosi con carcinoma cervicale FIGO 2014 in stadio III-IVA. Tuttavia, l’Fda non ha incluso la popolazione complessiva rappresentata nello studio di supporto KEYNOTE-A18, che oltre al carcinoma cervicale FIGO 2014 in stadio III-IVA, ha arruolato pazienti con carcinoma cervicale FIGO 2014 in stadio IB2-IIB con malattia nodale positiva.

I risultati precedenti dello studio hanno mostrato un miglioramento significativo della PFS nell’intera popolazione dello studio, ma un beneficio in termini di PFS del 41% nelle partecipanti con malattia in stadio III-IVA, mentre il beneficio è stato solo del 9% per il gruppo in stadio più precoce.