TotalEnergies e OQ costruiscono nuovo impianto di bunkeraggio a gas naturale liquefatto

TotalEnergies e OQ, compagnia energetica integrata globale dell’Oman, hanno siglato un accordo per la costruzione di un nuovo impianto di bunkeraggio a gas naturale liquefatto

TotalEnergies e OQ, la compagnia energetica integrata globale dell’Oman, hanno siglato un accordo per la costruzione di un nuovo impianto di bunkeraggio a gas naturale liquefatto (GNL) a Sohar, in Oman. L’investimento complessivo è di 1,6 miliardi di dollari, con TotalEnergies che contribuirà per l’80% e OQ per il restante 20% attraverso la loro joint venture, Marsa Liquefied Natural Gas LLC.

Si tratta del primo progetto di questo tipo in tutto il Medio Oriente e avrà un impatto significativo sull’economia dell’Oman. Aumenterà le entrate del tesoro nazionale e creerà valore a livello locale attraverso investimenti congiunti.

L’impianto sarà alimentato interamente a energia solare, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale complessivo del settore marittimo. Si stima che le emissioni saranno inferiori a 3 kg di anidride carbonica per barile equivalente di petrolio.

Oltre agli aspetti economici, il progetto porterà diversi benefici all’Oman:

Aumento delle entrate finanziarie dirette

Maggiore traffico portuale a Sohar

Stimolo agli investimenti locali

Espansione della rete di fornitura di gas ed energie alternative

Creazione di nuovi posti di lavoro

Questo progetto rappresenta un passo importante per l’Oman nel posizionarsi come leader regionale nel settore del GNL e per la transizione verso un’economia più sostenibile.