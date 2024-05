Sinner rinuncia agli Internazionali di Roma: l’obiettivo è il Roland Garros

Quando torna in campo Sinner? È corsa contro il tempo per Parigi: l’obiettivo è rientrare in tempo per il Roland Garros ma non manca molto all’inizio del torneo del Grande Slam

“Non è un giocatore con un infortunio grave, è un giocatore con un infortunio seccante che ha bisogno di un po’ di riposo e fisioterapia. La scelta di saltare gli Internazionali d’Italia è stata fatta, evidentemente, per arrivare a Parigi al meglio e cercare di giocarsi questo Slam”. Nelle parole dell’ex tennista e commentatore televisivo, Diego Nargiso, ai microfoni di Rainews24, l’obiettivo di rivedere in campo il numero 2 al Mondo per il Roland Garros.

IL FORFAIT AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Ormai ufficiale la rinuncia al torneo del Foro italico. Al suo posto entra in tabellone il francese Arthur Rinderknech, che libera un posto nel tabellone di qualificazione. “L’azzurro sarà comunque a Roma domani, 5 maggio, e terrà una conferenza stampa“, fa sapere la Federazione Italiana Tennis Padel. “Una decisione sofferta, quella di Sinner, maturata dopo gli ultimi accertamenti a Monte-Carlo. Dagli ultimi esami è emerso che il problema all’anca palesato nel terzo set della semifinale di Monte-Carlo contro Stefanos Tsitsipas, che l’ha costretto a rinunciare al quarto di finale di Madrid contro Felix Auger-Aliassime, richiede ulteriore riposo”. Sarà poi il momento di tornare in campo, con il supporto di Giacomo Naldi e del suo staff, in vista del Roland Garros che prenderà il via il prossimo 26 maggio.