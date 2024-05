Ritrovata Milena Santirocco, la donna scomparsa in Abruzzo

Si è presentata in commissariato a Caserta Milena Santirocco, scomparsa domenica 28 aprile a Torino di Sangro, in provincia di Chieti

Milena Santirocco è stata ritrovata. La donna era scomparsa domenica 28 aprile a Torino di Sangro, in provincia di Chieti.

Si è presentata spontaneamente nella tarda serata in un commissariato di Caserta. Sono stati avvisati i familiari, da giorni in disperata ricerca dell’insegnante di ballo allontanatasi senza avvisare nessuno. La 54enne è parsa in buona salute. Ora dovrà dare spiegazioni sulle cause della sua sparizione. Le indagini sono condotte dal pm Silvia Di Nunzio.

I FATTI

Milena Santirocco, 54 anni, è sparita nel nulla da domenica 28 aprile. Sei giorni senza dare alcuna traccia di sé. La donna, insegnante di ballo e madre di due figli, è uscita di casa per fare una passeggiata e non mai più tornata.

Lo scorso ottobre, la 54enne si era rivolta a un esorcista per allontanare dalla sua palestra un maleficio. “Era venuta qui per chiedere una benedizione. Aveva un po’ problemini nella palestra – ha spiegato al Tgr Abruzzo padre Pius Chittilappilly – era spaventata perché aveva trovato degli oggetti non belli in quattro angoli della palestra: qualcuno avrà fatto qualche maleficio. Per invidia e gelosia. Dopo due-tre settimane è ritornata con il suo collaboratore o amico, e ha chiesto un’altra benedizione. Milena è una bella persona, anche il compagno che è venuto”. Il maleficio, secondo padre Pius “non c’entra niente” con la sparizione di Milena Santirocco.

L’auto della donna, una Renault Clio, è stata ritrovata in un parcheggio di Torino di Sangro. Era aperta e con una ruota forata. Il suo cellulare non è più attivo dalle 18.30 di domenica scorsa e il profilo Facebook è stato cancellato poco prima della sparizione.