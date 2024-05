Previsioni meteo 5 maggio 2024: piogge sparse al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 maggio 2024: bel tempo al Centro e al Sud, ancora instabilità al settentrione con piogge sparse

La nuova spinta dell’Anticiclone africano ha riportato condizioni meteo di maggiore stabilità sulla nostra Penisola, specie sulle regioni meridionali e su quelle centrali. Nella giornata di oggi avremo ancora nuvolosità al Nord, associata a precipitazioni a carattere sparso. Il promontorio anticiclonico previsto potrebbe essere molto veloce e portare una tregua solo temporanea.

Il modello americano GFS mostra infatti una nuova perturbazione in arrivo sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana con piogge e temporali diffusi in Italia. Anche il modello ECMWF insiste per una prima decade di maggio piuttosto movimentata. Le temperature si manterranno su valori comunque non distanti dalla media del periodo, con clima che apparirà pertanto pienamente primaverile o, al più, tardo-primaverile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 5 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi, molte nuvole con pioviggini altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sulle stesse zone, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo più asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .