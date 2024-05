“Milano Couchette” è il nuovo singolo di Forse Danzica

Forse Danzica è il progetto di Matteo Rizzi, cantautore e produttore bergamasco: attivo dal 2020 ha alle spalle alcune release singole e un EP

Fuori su tutte le piattaforme digitali un nuovo singolo del progetto Forse Danzica e Blue Smith, per la prima volta insieme, dal titolo “Milano Couchette“. È un pezzo che parla di auto inganni, stili di vita poco sani, tendenza a perdere il fuoco dalle cose importanti e della sensazione di non credere in niente, nato in una delle tante volte in cui Matteo (Forse Danzica) ha svuotato le tasche dalle cartacce accumulate per pigrizia. Un nuovo brano oscuro e allo stesso tempo dagli aloni scanzonati, dove convivono post-punk e it-pop, per chi vive la frenesia milanese, accumulando cartacce e problemi nelle tasche.

La collaborazione con Bleu Smith è nata in maniera abbastanza naturale: siamo amici, faccio parte dei suoi concerti dal vivo in qualità di turnista, frequentiamo la stessa Milano e credo che condividiamo, per certi versi, lo stesso approccio disincantato e ironico alla vita.