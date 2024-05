“Le strade del benessere” su Rai Premium oggi alla QC Spa of Wonders Garda

“Le Strade del Benessere”, un’intera serie dedicata alla termalità del nostro Paese, oggi su Rai Premium, fa visita a QC Spa of Wonders Garda in Alta Lombardia

Giunge al quarto appuntamento “Le Strade del Benessere”, proposta inedita nel panorama televisivo italiano: un’intera serie dedicata alla termalità del nostro Paese che, domenica 5 maggio alle 16.50 su Rai Premium, fa visita a QC Spa of Wonders Garda, centro benessere all’interno di una cascina del 1200 immersa nel verde, in alta Lombardia. La singolarità di questo centro è la cura della persona con acqua calda non termale e con location come la sala cinema dove si simulano nebbia, vento e pioggia, la stanza del sale e la sala relax con le sedute sospese.

In apertura di puntata è Alessandro Bolis, direttore creativo della struttura, a illustrare lo stile di QC Garda, spiegando le differenze rispetto alle altre sedi QC in giro per il mondo, come quella di New York. Si prosegue poi Francesca Melli, direttrice Arzaga Golf che, oltre a esporre le caratteristiche del grande campo, indica le sinergie create nel tempo con la struttura QC Garda, dall’attenzione al target fino ai vari pacchetti. Spetta poi al conduttore Stefano Bini illustrare l’offerta food, sia quella per i clienti dell’hotel che per chi usufruisce del day-spa, tra ampio buffet, ciotoline con primizie e calici di vino. In chiusura Andrea Quadrio, Ceo QC Spa of Wonders, racconta la storia della famiglia, la nascita delle prime spa, le evoluzioni subite dalle strutture, i progetti futuri e lo fa in due tra le location più suggestive: la suite e la stanza del sale.